Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rock Tech Lithium Inc. Company Name: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Reason for the research: Strategic Partnership with Siemens Recommendation: Buy from: 09.03.2026 Target price: CAD2.40 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY and maintained his CAD 2.40 price target.



Abstract:

RCK has announced a strategic partnership with Siemens with respect to RCK's planned lithium converter at Red Rock, Ontario. Siemens will integrate its Siemens Digital Twin technology into the Red Rock converter and also evaluate additional Siemens solutions, services and engineering support, with the goal of positioning Red Rock as a blue print for future converters in Canada and allied markets. The signing of the agreement takes place against the background of Canadian, German, G7 and EU initiatives to reduce dependence on Chinese critical mineral imports and support domestic industry in the face of US tariffs. At the same time as the Siemens agreement, the Canadian government department Natural Resources Canada (NRCan), nominated the Red Rock converter as one of the projects to be accelerated within the framework of the G7's Critical Minerals Production Alliance (CMPA). The CMPA now comprises 56 projects with combined projected CAPEX of CAD18.5bn. In December last year the Ontario government officially launched its CAD500m Critical Minerals Processing Fund (CMPF), 'which will provide strategic financial support to projects that accelerate the province's critical minerals processing capacity and strengthen domestic supply chains.' We think the RCK/Siemens partnership increases the probability that the Red Rock project will be awarded CMPF funding. It is likely that CMPF funding will be supplemented by financing from Federal Canadian sources and/or Canadian/German cooperation programmes. We gather that Siemens is also considering an equity investment in the Red Rock converter. However, pending the announcement of funding for the project our price target of CAD2.40 is unchanged. We maintain our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von CAD 2,40.



Zusammenfassung:

RCK hat eine strategische Partnerschaft mit Siemens im Hinblick auf den von RCK geplanten Lithiumkonverter in Red Rock, Ontario, bekannt gegeben. Siemens wird seine Siemens Digital Twin-Technologie in den Red Rock-Konverter integrieren und zusätzliche Siemens-Lösungen, -Dienstleistungen und -Engineering-Support evaluieren, mit dem Ziel, Red Rock als Blaupause für zukünftige Konverter in Kanada und verbundenen Märkten zu positionieren. Die Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgt vor dem Hintergrund kanadischer, deutscher, G7- und EU-Initiativen zur Verringerung der Abhängigkeit von chinesischen Importen kritischer Mineralien und zur Unterstützung der heimischen Industrie angesichts der US-Zölle. Zeitgleich mit der Vereinbarung mit Siemens hat das kanadische Ministerium für natürliche Ressourcen (NRCan) den Konverter in Red Rock als eines der Projekte nominiert, die im Rahmen der Critical Minerals Production Alliance (CMPA) der G7 vorrangig vorangetrieben werden sollen. Die CMPA umfasst nun 56 Projekte mit einem kombinierten Investitionsvolumen von CAD18,5 Mrd. Im Dezember letzten Jahres hat die Regierung von Ontario offiziell ihren CAD500 Mio. schweren Critical Minerals Processing Fund (CMPF) aufgelegt, 'der strategische finanzielle Unterstützung für Projekte bereitstellen wird, die die Verarbeitungskapazitäten der Provinz für kritische Mineralien beschleunigen und die heimischen Lieferketten stärken'. Wir glauben, dass die Partnerschaft zwischen RCK und Siemens die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Red Rock-Projekt eine CMPF-Förderung erhält. Es ist wahrscheinlich, dass die CMPF-Finanzierung durch Mittel aus kanadischen Bundesquellen und/oder kanadisch-deutschen Kooperationsprogrammen ergänzt wird. Wir gehen davon aus, dass Siemens ebenfalls eine Kapitalbeteiligung am Red Rock-Konverter in Erwägung zieht. Bis zur Bekanntgabe der Finanzierung für das Projekt bleibt unser Kursziel von CAD2,40 jedoch unverändert. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



