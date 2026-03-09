St-Georges Eco-Mining meldet Fortschritte bei Lithium-Pilotanlage

Anzeige / Werbung
St-Georges Eco-Mining berichtet über Fortschritte bei seiner Lithium-Pilotanlage. Das Projekt werde von der Tochtergesellschaft St-Georges Metallurgy Corp. gemeinsam mit dem Technologiepartner Coalia vorangetrieben. Erste Testkampagnen mit mehreren Tonnen Spodumenmaterial liefen bereits, während die Anlage schrittweise in Betrieb genommen werde.
Verarbeitung von Spodumen gestartet
Während der Inbetriebnahmephase habe St-Georges Metallurgy etwa 5 Tonnen Spodumenkonzentrat aus Bergbaubetrieben im Rahmen des Forschungsprogramms erhalten. Zusätzlich seien rund 900 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterie-Black-Mass für zukünftige Verarbeitungsschritte angeliefert worden. Bislang hätten St-Georges Metallurgy und Coalia rund 3 Tonnen Spodumenkonzentrat in der Laugungsphase verarbeitet. In diesem Prozess werde Lithium mithilfe chemischer Lösungen aus dem Gestein gelöst. Die Arbeiten in der Pilotanlage würden laut Unternehmen planmäßig voranschreiten.
