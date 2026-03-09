Anzeige
09.03.2026 16:27 Uhr
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. März (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. März (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 
     11:15 Analystenkonferenz) 
  07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 
     11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
  07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar 
     kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +17,1 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: -2,0% gg Vm 
     zuvor:  +4,0% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,4% gg Vm 
  09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update 
  10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
     Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz 
  11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
  12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar 
     PROGNOSE: -1,5% gg Vm 
     zuvor:  -8,4% gg Vm 
*** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q 
 
***   - CN/Handelsbilanz Januar/Februar 
     PROGNOSE: +186,50 Mrd USD 
     zuvor:  +170,51 Mrd USD 
     Exporte 
     PROGNOSE: +7,0% gg Vj 
     zuvor:  +2,3% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: +6,0% gg Vj 
     zuvor:  -8,4% gg Vj 
 
    - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis 
    - BE/Ecofin-Treffen 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- k.A. = keine Angaben

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 10:55 ET (14:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
