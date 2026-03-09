Anzeige
Montag, 09.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD
Tradegate
09.03.26 | 18:06
297,40 Euro
+4,44 % +12,65
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
BROADCOM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BROADCOM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
297,40297,7018:06
297,30297,8018:06
XTB
09.03.2026 16:33 Uhr
277 Leser
Broadcom Aktie: Profiteur des KI-Booms - Jetzt Aktien kaufen?

Die Broadcom Aktie steht derzeit im Fokus vieler Anleger. Der Halbleiterkonzern überzeugte zuletzt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick. Vor allem die steigende Nachfrage nach KI-Chips sorgt für kräftiges Wachstum im Geschäft des US-Technologieunternehmens.

Die Börse reagierte prompt: Nach Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie im nachbörslichen Handel um rund 5 % zu. Doch stellt sich für Investoren die entscheidende Frage: Ist die Broadcom Aktie aktuell ein Kandidat, um Technologie-Aktien zu kaufen?

Broadcom Aktie Chartanalyse - Daily:

Broadcom Aktie Prognose und Analyse am 07.03.26 - Daytrading

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


