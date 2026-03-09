Broadcom Aktie: Profiteur des KI-Booms - Jetzt Aktien kaufen?

Die Broadcom Aktie steht derzeit im Fokus vieler Anleger. Der Halbleiterkonzern überzeugte zuletzt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick. Vor allem die steigende Nachfrage nach KI-Chips sorgt für kräftiges Wachstum im Geschäft des US-Technologieunternehmens.

Die Börse reagierte prompt: Nach Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie im nachbörslichen Handel um rund 5 % zu. Doch stellt sich für Investoren die entscheidende Frage: Ist die Broadcom Aktie aktuell ein Kandidat, um Technologie-Aktien zu kaufen?

Broadcom Aktie Chartanalyse - Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

