Der Ölpreis von über 100 US-Dollar ließ Chevron, Exxon und andere Energiewerte steigen. Geopolitische Risiken und Förderkürzungen schüren weiter Versorgungsängste.Große US-Ölkonzerne verzeichneten am Montag Kursgewinne, da die Ölpreise auf über 100 US-Dollar pro Barrel anstiegen. Chevron und Exxon legten vor Börsenbeginn um 0,31 Prozent, beziehungsweise 0,78 Prozent zu, während ConocoPhillips entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend um 0,32 Prozent stieg. Am Montag stieg der Ölpreis um etwa 14 Prozent auf rund 103 US-Dollar pro Barrel. Auch andere Unternehmen profitierten von der geopolitischen Lage: Phillips 66 legte um 0,78 Prozent zu, Occidental Petroleum um 1,31 Prozent, APA um 0,12 …Den vollständigen Artikel lesen
