Der Goldpreis zeigte sich zuletzt, insbesondere seit Beginn des Iran-Kriegs, wenig beeindruckt. Als sicherer Hafen zwar definitiv weiterhin gefragt, ist es jedoch der Ölpreis, welcher aktuell die absolute Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer erfährt. Dazu hatten wir erst hier am letzten Freitag das Brent-Oil im Visier und siehe da, die 100-US$-Marke wurde bereits überwunden. Das Level von 5.092 US$ ist wichtig Daher zurück zum Goldpreis: Neben der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de