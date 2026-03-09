Kinaxis Inc. ("Kinaxis" oder das "Unternehmen") (TSX: KXS) kündigt heute an, dass es im Anschluss an seine zuvor angekündigte Absicht, den Umfang seines Normal Course Issuer Bid (das "NCIB") zu maximieren, die Genehmigung der Toronto Stock Exchange ("TSX") erhalten hat, eine Änderung ("Änderung") des NCIB mit Wirkung zum 11. März 2026 ("Stichtag") vorzunehmen, um die maximale Anzahl der zurückzukaufenden Stammaktien ("Aktien") von 1.403.042, was 5 der am 31. Oktober 2025 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entspricht, auf 2.799.843, was 10 des "Streubesitzes" des Unternehmens am 31. Oktober 2025 entspricht, dem nach den Regeln der TSX zulässigen Höchstbetrag, zu erhöhen. Es wurden keine weiteren Bedingungen des NCIB geändert. Das Unternehmen hat im Rahmen seines aktuellen NCIB bereits 54 Millionen US-Dollar investiert. Ausgehend von dem durchschnittlichen Preis, der bisher für die Aktien im Rahmen des aktuellen NCIB gezahlt wurde, würde der Rückkauf von 10 der Aktien eine zusätzliche Investition von etwa 284 Millionen US-Dollar bedeuten.

In einer Pressemitteilung vom 4. Februar 2026 erläuterte Kinaxis die Gründe für die Maximierung des NCIB. Razat Gaurav, Chief Executive Officer, dazu: "Es besteht ein grundlegendes Missverständnis in Bezug auf die Chancen und Risiken, die generative und agentenbasierte KI für missionskritische Unternehmenssoftware wie unsere, die hochkomplexe Probleme löst und weitreichende Entscheidungen ermöglicht, mit sich bringt. Die öffentlichen Märkte spiegeln daher unter Umständen nicht immer den tatsächlichen Wert von Kinaxis wider. Wir glauben daher, dass es für unsere Aktionäre von Vorteil ist, wenn wir unsere Möglichkeiten zum Rückkauf von Aktien im Rahmen des NCIB oder anderer Strukturen, die Kinaxis gegebenenfalls zur Verfügung stehen, maximieren. Unsere starke Marktposition basiert auf jahrzehntelangem fundiertem Fachwissen, und unsere Maestro-Plattform bietet die detaillierteste und ganzheitlichste Darstellung der Funktionsweise der zugrunde liegenden Lieferketten. Möglich gemacht werden die Vorhersagen, Informationen und präskriptiven Entscheidungen von Maestro durch die Kombination von fortschrittlichem maschinellem Lernen, Optimierung und Heuristik. Diese Funktionen sind für die Planung und Entscheidungsfindung in der Lieferkette von grundlegender Bedeutung und werden durch GenAI, komponierbare agentenbasierte KI und die neuesten semantischen Architekturen und Datenarchitekturen ergänzt, nicht ersetzt, um eine Lieferkettenorchestrierung der nächsten Generation zu verwirklichen. Wir sind begeistert davon, welche Möglichkeiten sich daraus eröffnen."

Das am 12. November 2025 eingeleitete NCIB-Programm, das spätestens am 11. November 2026 enden wird, wird auf dem öffentlichen Markt über die Handelsplattformen der TSX und/oder alternative kanadische Handelssysteme oder auf andere, von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden genehmigte Weise durchgeführt. Mit Ausnahme der nach den Regeln der TSX zulässigen Blockkäufe wird die Anzahl der im Rahmen des NCIB pro Tag zu erwerbenden Aktien 14.137 nicht überschreiten, was 25 des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien an der TSX für die sechs Kalendermonate bis zum 31. Oktober 2025 (was 56.549 Aktien entspricht) entspricht. Kinaxis hat zuvor einen automatischen Aktienrückkaufplan beschlossen, in dessen Rahmen sein designierter Broker Aktien gemäß dem NCIB zurückkaufen wird. Dieser automatische Plan, der zum Stichtag geändert wird, um der Änderung Rechnung zu tragen, gilt weiterhin für das geänderte NCIB. Die tatsächliche Anzahl der im Rahmen des NCIB, einschließlich des automatischen Plans, erworbenen Aktien, der Zeitpunkt dieser Käufe und der Kaufpreis der Aktien hängen von den künftigen Marktbedingungen ab und werden vom Management des Unternehmens vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der Regeln der TSX festgelegt. Der von der TSX vorab genehmigte automatische Plan sieht vor, dass Aktien jederzeit zurückgekauft werden können, auch wenn Kinaxis aufgrund einer Sperrfrist normalerweise nicht am Markt aktiv wäre.

Im Rahmen des NCIB hat Kinaxis bislang einen Rückkauf von insgesamt 447.738 Aktien (zu einem Durchschnittspreis von 167,50 CAD pro Aktie) zur Einziehung durchgeführt.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Lieferkettenorchestrierung, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen unterstützt, die diese verwalten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenorchestrierung, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten, von einer mehrjährigen strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, um die Agilität und Vorhersehbarkeit zu gewährleisten, die erforderlich sind, um mit der heutigen Volatilität und den aktuellen Disruptionen umzugehen. Weitere Nachrichten und Informationen erhalten Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Warnhinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Performance von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich dieser zukünftigen Ereignisse wider. In bestimmten Fällen lassen sich Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, anhand der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "terminiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "rechnet mit", "glaubt" oder Variationen derartiger Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden", oder die Verneinung dieser Wörter oder vergleichbare Begriffe. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über den möglichen zukünftigen Kauf von Aktien durch Kinaxis im Rahmen des NCIB und die Vorteile des NCIB. Zukunftsgerichtete Informationen sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung von Kinaxis wesentlich von der in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Leistung abweicht.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 4. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie weitere Risiken, die in den beim kanadischen Wertpapierregulierungsorgan eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind. Diese Einreichungen finden Sie auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß unsicher. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

