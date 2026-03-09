© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIEin Angriff auf eine riesige LNG-Anlage treibt Gaspreise weltweit nach oben. Doch die USA bleiben erstaunlich stabil - und Energieaktien legen stark zu.Ein Angriff auf die größte Flüssiggas-Exportanlage der Welt hat die globalen Energiemärkte erschüttert. Die Preise für Erdgas schnellten international nach oben. In den USA fiel der Anstieg jedoch vergleichsweise moderat aus. Laut Daten des Wall Street Journals legten die Preise dort nur um 11 Prozent zu. Analysten sehen darin einen wichtigen Unterschied zur Energiekrise nach der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022. Die Vereinigten Staaten verfügen heute über hohe Lagerbestände, Rekordförderung und nahezu ausgelastete …Den vollständigen Artikel lesen
