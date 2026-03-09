Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, bekräftigt heute, dass sein Cybersicherheitsprogramm für sein Modulportfolio schon vor der Frist am 11. September 2026 die Anforderungen der Cyberresilienz-Verordnung (Cyber Resilience Act, CRA) der Europäischen Union erfüllt. Die Produktsicherheit nach Best Practices von Quectel sorgt dafür, dass Kunden die Anforderungen der CRA an eingebaute Sicherheit, Verfügbarkeit von Software-Stücklisten sowie Offenlegung von Schwachstellen und Meldung von Sicherheitsvorfällen erfüllen können. Dies stärkt das Engagement von Quectel für die Bereitstellung sicherer, zukunftsfähiger IoT-Lösungen für die europäischen und globalen Märkte.

Quectel hat eng mit Finite State, einem führenden Anbieter im Bereich Sicherheit von vernetzten Geräten und Softwarelieferkette, zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das Produktportfolio von Quectel im Hinblick auf die Cyberresilienz-Verordnung der EU und andere weltweite Industriestandards sicher und konform ist. Die Partnerschaft verschärft den Fokus auf Transparenz, regulatorische Angleichung und den Einsatz dafür, branchenführende Cybersicherheitsstandards aufrechtzuerhalten.

"Finite State ist bereits seit mehr als drei Jahren als externe Cybersicherheitsfirma für Quectel tätig, was unterstreicht, wie wichtig uns die Modulsicherheit ist", sagte Willis Yang, Senior Vice President, Quectel Wireless Solutions. "Compliance und Sicherheit sind wichtige Elemente unseres Produktdesignansatzes. Dass Finite State die Sicherheit unserer Produkte testet und verifiziert, ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der sicherstellt, dass unsere Kunden hochwertige und extrem sichere Produkte erhalten."

Der Cybersicherheitsansatz von Quectel und die Partnerschaft mit Finite State ermöglichen es den Kunden von Quectel, zuversichtlich in die Zukunft zu schreiten, in dem Wissen, dass ihre Produkte den Anforderungen der Cyberresilienz-Verordnung der EU entsprechen. Die IoT-Module von Quectel werden der Sicherheitsvalidierung von Finite State unterzogen. Auf diese Weise werden sie vorab getestet und revisionsfähig geliefert, mitsamt umfangreicher Sicherheitsdokumentation, darunter Software-Stücklisten, VEX-Dateien und detaillierte Berichte über Schwachstellen.

"Unsere Partnerschaft mit Quectel zeigt ein eindeutiges, messbares Engagement für Cybersicherheit, die den regulatorischen Anforderungen entspricht", sagte Matt Wyckhouse, CEO von Finite State. "Indem wir während des gesamten Produktlebenszyklus kontinuierliche Sicherheitstests durchführen und durch Software-Stücklisten vollständige Transparenz bieten, ist Quectel mit seinem Cybersicherheitsansatz bereits sehr mehr als vier Jahren führend in der Modulindustrie. Dank diesem disziplinierten, standardbasierten Ansatz können Kunden ihre Sicherheits- und Reporting-Verpflichtungen zuversichtlicher und sicherer erfüllen."

Gemäß der CRA müssen Hersteller die Sicherheit ihrer Geräte über den gesamten Produktlebenszyklus sicherstellen, darunter die Sicherstellung zeitnaher Updates und eines effektiven Schwachstellenmanagements. Zudem muss die Compliance durch umfangreiche technische Dokumentation und überprüfbare Beweise nachgewiesen werden können, um regulatorische Auflagen und Anforderungen an die Marktüberwachung zu erfüllen.

Durch die Zusammenarbeit mit Finite State stärkt Quectel seine Modulsicherheit in drei wichtigen Bereichen: rigorose, unabhängige Sicherheitstests, die über die interne Validierung hinausgehen und die externe Überprüfung ermöglichen; vollständiger Überblick über die Softwarelieferkette mit Transparenz hinsichtlich jeder in die Module integrierten Softwarekomponente, um Compliance sicherzustellen und Prüfanforderungen zu erfüllen; und ein umfassendes Risikomanagement, verstärkt durch kontinuierliche Überwachung und strukturierte Abhilfeprozesse, die mit der zunehmend komplexen regulatorischen Umgebung und den sich schnell weiterentwickelnden Cybersicherheitsbedrohungen Schritt halten können.

