Diese Serie-C-Finanzierungsrunde unterstützt Nscale bei der Beschleunigung der weltweiten Einführung von KI-Infrastrukturen und bewertet Nscale mit 14,6 Milliarden US-Dollar Sheryl Sandberg, Susan Decker und Nick Clegg werden Mitglieder des Vorstands von Nscale LONDON, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Der britische KI-Infrastruktur-Hyperscaler Nscale gab heute seine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar bekannt , angeführt von Aker ASA und 8090 Industries. In dieser Runde wird der Wert von Nscale auf 14,6 Milliarden Dollar geschätzt. Die Finanzierungsrunde wurde von Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, NVIDIA und Point72 unterstützt. Diese neue Finanzierungsrunde wird die globale Entwicklung der vertikal integrierten KI-Infrastruktur von Nscale - von GPU-Computing und Netzwerken bis hin zu Datendiensten und Orchestrierungssoftware - in Europa, Nordamerika und Asien weiter beschleunigen. KI verändert Branchen, Volkswirtschaften und nationale Strategien, und beschleunigte Computing-Plattformen sind der Motor, der diesen Wandel vorantreibt. Die Einschränkung für die Marktskalierung ist nicht die Nachfrage, sondern die Fähigkeit, Kapazitäten bereitzustellen und diese zuverlässig in der Produktion einzusetzen. Nscale wurde speziell entwickelt, um KI-Implementierungen zu beschleunigen. Dieses Kapital vertieft die Infrastrukturpräsenz von Nscale, erweitert seine Engineering- und Betriebsteams und stärkt die Plattform, sodass Nscale weiterhin echte, produktionsreife KI-Implementierungen in großem Maßstab liefern kann. "Dies ist die vierte industrielle Revolution; die Welt verändert sich rasant. In den nächsten fünf Jahren wird künstliche Intelligenz in jede Branche, jedes Produkt und jeden Arbeitsplatz integriert werden. Sie beschleunigt die Arzneimittelentwicklung, verlängert das menschliche Leben, automatisiert Reisen und Robotik, steigert die Produktivität und treibt massives Wachstum voran. Dies führt zum größten Infrastrukturausbau in der Geschichte der Menschheit", sagte Josh Payne, CEO und Gründer von Nscale. "Nscale ist führend bei diesem Ausbau. Wir schaffen die Grundlage, auf der der Markt basiert, den Motor der Superintelligenz." Stärkung des Vorstands von Nscale Nscale begrüßt heute auch drei neue Vorstandsmitglieder. Sheryl Sandberg, Susan Decker und Nick Clegg werden dem Vorstand von Nscale beitreten und damit einer bereits weltklasse Gruppe von Führungskräften aus der Wirtschaft umfangreiche globale Erfahrung in den Bereichen Technologie, Politik, Betrieb und Unternehmensführung hinzufügen. Sheryl Sandberg - Sandberg ist derzeit Mitbegründerin von Sandberg Bernthal Venture Partners, das privates Kapital einsetzt, um Innovationen in den Bereichen Verbraucher-, Unternehmens-, Klima- und Gesundheitstechnologie zu finanzieren. Als ehemaliger Chief Operating Officer von Meta und frühe Führungskraft bei Google bringt Sandberg unübertroffene Erfahrung in der Skalierung der weltweit einflussreichsten Technologieunternehmen sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen Betrieb, Wachstumsstrategie und Aufbau globaler Organisationen mit. Susan Decker - Decker ist CEO und Mitbegründerin von Raftr, einer Community-Experience-Plattform für Universitäten. Sie ist ehemalige Präsidentin von Yahoo, Inc. und derzeit Vorstandsmitglied bei Costco Wholesale Corporation, Berkshire Hathaway, Vail Resorts, Chime, Vox Media und Automattic. Decker bringt scharfsinniges Finanzwissen, Governance-Expertise und strategische Führungsqualitäten mit, die sie über Jahrzehnte an der Spitze globaler Medien- und Technologieunternehmen entwickelt hat. Nick Clegg - Als derzeitiger General Partner bei Hiro Capital konzentriert sich Clegg auf die Förderung des Wachstums führender räumlicher Computertechnologien in Europa. Er ist sowohl ehemaliger stellvertretender Premierminister des Vereinigten Königreichs als auch ehemaliger Präsident für globale Angelegenheiten bei Meta. Bevor er 2005 ins britische Parlament gewählt wurde, war Clegg fünf Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. Clegg bringt fundierte Fachkenntnisse an der Schnittstelle von Technologie, Politik und globalen Angelegenheiten mit und stand zuletzt im Mittelpunkt der wichtigsten Regulierungs- und Governance-Diskussionen, die die Zukunft der KI prägen. Sandberg, Decker und Clegg treten dem bestehenden Vorstand von Nscale bei, dem Josh Payne, Rael Nurick, Jacob Leschly und Øyvind Eriksen angehören. Optimierung der Umsetzung in Norwegen Neben dieser Serie-C-Finanzierung und den neuen Vorstandsmitgliedern hat Nscale eine Vereinbarung mit Aker getroffen, das im Juli 2025 angekündigte Joint Venture Aker Nscale vollständig in Nscale zu integrieren. Auch in Zukunft wird Aker ein führender Anteilseigner von Nscale bleiben, und sein CEO Øyvind Eriksen wird weiterhin im Vorstand von Nscale tätig sein. Diese Entscheidung konsolidiert die Umsetzung und Governance unter einem Dach und stellt gleichzeitig sicher, dass alle bestehenden Projekte des Joint Ventures als Teil von Nscale fortgesetzt werden und voll funktionsfähig bleiben. Diese fortlaufende Partnerschaft war grundlegend für das Wachstum von Nscale und zeigt das anhaltende Engagement des Unternehmens, eine positive, langfristige Rolle in den Gemeinden zu spielen, in denen es tätig ist. Das feste Bekenntnis von Nscale zur Wiederverwendung von Abwärme, zur Entwicklung lokaler Kompetenzen und zu Investitionen in die regionale Infrastruktur bleibt unverändert. Øyvind Eriksen, Präsident und CEO von Aker ASA, sagte: "Dieser Schritt stärkt die Umsetzung, indem Lieferung und Governance unter einem Dach vereint werden, während die Kontinuität für die bereits beteiligten Personen und Projekte gewahrt bleibt. Wir haben volles Vertrauen in die Fähigkeit von Nscale, langfristig verantwortungsbewusst in Norwegen zu liefern, und wir glauben, dass dies die Arbeit für schnellere Fortschritte und eine dauerhafte Wertschöpfung positioniert." Rayyan Islam, Mitbegründer und General Partner von 8090 Industries, sagte: "Wir leben in einer neuen Ära, die von KI geprägt ist, und der begrenzende Faktor ist die Infrastruktur. Rechenleistung, Energie und industrielle Einsatzkapazitäten werden darüber entscheiden, welche Nationen und Unternehmen die nächste Generation des technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts anführen werden. Nscale hat eine Plattform geschaffen, die diese Herausforderung auf einzigartige Weise lösen kann, indem sie die kritischen Schichten der KI-Infrastruktur vertikal integriert - von Energie und Rechenzentren bis hin zu Rechenleistung und Orchestrierung. Bei 8090 Industries investieren wir in Systeme, die es ganzen Branchen ermöglichen, zu skalieren, und wir sind stolz darauf, mit Josh und dem Nscale-Team zusammenzuarbeiten, während sie das fundamentale Rückgrat für die globale KI-Wirtschaft aufbauen." Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan agierte als gemeinsamer Platzierungsagent für Nscale in Verbindung mit dieser Kapitalerhöhung, die auch den Pre-Series C SAFE umfasst. Informationen zu Nscale Nscale ist der globale Hyperscaler, der für KI-Infrastrukturen entwickelt wurde. 