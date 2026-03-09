Baden-Baden (ots) -SWR Kinokoproduktion mit Sascha Gersak und Salimou Thiam / Dreharbeiten im NordschwarzwaldDie Dreharbeiten zum Kinofilm "Don't be a Stranger" in der Regie von Robert Thalheim haben in Enzklösterle im Schwarzwald begonnen. Das Drehbuch zu der Produktion der Kundschafter Filmproduktion schrieben Nicole Armbruster und Robert Thalheim. Salimou Thiam, Sascha Gersak, Susanne Bredehöft, Sonja Weißer, Katharina Behrens, Ludger Bökelmann, Waldemar Kobus, Joel Basman und Felician Hohnloser gehören zum Ensemble des Neo-Westerns.Clash von ErwartungenDer 17-jährige New Yorker Charles soll auf Wunsch seiner beiden Mütter einen Austausch bei einer Musikerfamilie in Berlin machen, landet aber stattdessen im tiefsten Schwarzwald. Dort betreibt Western-Fan und Waffennarr "Fränk" eine Rinder-Farm, wo er seinen ganz eigenen Traum von Freiheit und Abenteuer lebt. Charles wird mit einem Amerika-Bild konfrontiert, das ihm zutiefst fremd ist, und möchte nur eins: weg!Das Team"Don't be a Stranger" ist eine Produktion der Kundschafter Filmproduktion in Koproduktion mit SWR und ARTE und in Zusammenarbeit mit den Finanzierungspartnern The Post Republic GmbH, Licam GmbH und SAV UG. Gefördert von der FFA, der MFG Baden-Württemberg und dem DFFF. Produzent:innen sind Andreas Banz, Matthias Miegel, Robert Thalheim und Jasmin Saunders. Junior Producerin ist Charlotte Selbach, Bildgestaltung Henner Besuch, Montage Stefan Kobe, Szenenbild Cosima Vellenzer, Kostümbild Maxi Munzert, Besetzung Susa Marquart und Jacqueline Rietz. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR, und Daniela Muck, ARTE. Port au Prince Pictures wird den Film in die Kinos bringen.Drehstartfoto über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/dont-be-a-strangerNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6232157