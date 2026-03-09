Die nächste Generation des Porsche 718 Boxster und Cayman befindet sich trotz Gerüchten über eine mögliche Einstellung offenbar weiterhin in der Entwicklung. Laut Aussagen des Australien-Chefs von Porsche geht es bei der Markteinführung aber wohl nicht mehr um das "Ob", sondern eher um das "Wann". Das berichtet Car Sales unter Berufung auf Aussagen von Daniel Schmollinger, CEO von Porsche Cars Australia. "Wir können noch nicht sagen, wann er auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net