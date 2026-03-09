In der aktuell sehr angespannten Situation an den Märkten wollen viele Anleger Aktien verkaufen und in Cash flüchten. Eine Auswertung der Investmentbank J.P. Morgan zeigt allerdings, warum das keine gute Idee sein könnte. Der Iran-Krieg wirbelt aktuell die Börsenlandschaft ordentlich durcheinander und viele Anleger erwägen jetzt, ob es an der Zeit ist, auszusteigen und in Cash zu flüchten. Doch tatsächlich könnte das keine allzu gute Idee sein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
