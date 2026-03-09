Der DAX hat am Montag erneut stark auf die Schwankungen am Ölmarkt reagiert. Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sorgt weiterhin für große Verunsicherung unter den Anlegern. Auslöser der Turbulenzen war ein kräftiger Anstieg der Ölpreise. Zeitweise verteuerte sich ein Barrel der Nordseesorte Brent bis auf fast 120 Dollar.In der Folge rutschte der DAX am Morgen vorübergehend unter die Marke von 23.000 Punkten und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit rund zehn Monaten. Im weiteren Tagesverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär