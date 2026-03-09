15 Jahre Elektromobilität in Berlin - vom Experiment zur Realität. Doch wie weit ist die Hauptstadt wirklich? eMO-Chef Gernot Lobenberg zieht Bilanz, spricht über politische Bremsklötze, überraschende Erfolgsgeschichten und erklärt, warum die Verkehrswende oft weniger an Technik als an unseren Gewohnheiten scheitert. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++In dieser Episode von "eMobility Insights" spricht electrive-Chefredakteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net