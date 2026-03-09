KI- Unternehmen errichten Rechenzentren im Rekordtempo - und investieren hunderte Milliarden Dollar. Doch die Banken wollen kaum noch neue Kredite auf die eigenen Bücher nehmen - und reichen sie sofort weiter. Das erinnert an die Auswüchse vor der Finanzkrise. Der KI-Hype besteht nicht nur aus Chips und Software, es geht auch um Beton, Stromanschlüsse und Kühlsysteme. Denn ohne den Bau von Rechenzentren gibt es keinen Platz für die teure KI-Technik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
