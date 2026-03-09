EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Branicks Group AG vertieft Gespräche mit Gläubigern ihrer Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit März und April 2026 zur kurzfristigen Laufzeitverlängerung



Die Branicks Group AG vertieft Gespräche mit Gläubigern ihrer Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit März und April 2026 zur kurzfristigen Laufzeitverlängerung

Frankfurt am Main, 9. März 2026. Die Gesellschaft befindet sich in fortlaufenden Gesprächen zu ihrer Refinanzierung und Objektverkäufen, die aktuell mehr Zeit benötigen als erwartet. Deshalb hat sich der Vorstand heute entschieden, den Dialog mit den Gläubigern ihrer Schuldscheindarlehen mit Fälligkeiten im März und April 2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 87,0 Mio. zu vertiefen, um eine kurzfristige Laufzeitverlängerung bis Ende Juni 2026 zu vereinbaren.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Fortgang entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.

