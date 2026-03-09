EQS-News: Ridgewood Infrastructure / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

NEW YORK, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Ridgewood Infrastructure, ein führendes Investmentunternehmen, das sich auf wichtige Infrastrukturen in den Vereinigten Staaten konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an der Sierra Railroad Company ("Sierra") erworben hat, einer in Kalifornien ansässigen Shortline-Eisenbahnplattform, die Güterbahn-, Rangier-, Lager- und Umladedienste für einen diversifizierten Kundenstamm in wichtigen industriellen, landwirtschaftlichen und Energieversorgungsketten anbietet. Gleichzeitig mit der Investition von Ridgewood erwirbt Sierra Central Valley Ag Transport ("CVAT"), einen Eigentümer und Betreiber von Umschlaganlagen für landwirtschaftliche Produkte, der Kunden entlang des Schienennetzes von Sierra bedient. Zu den operativen Tochtergesellschaften von Sierra gehört die Sierra Northern Railway ("Sierra Northern"), die Eigentümerin und Betreiberin des Güterbahngeschäfts ist und Rangier-, Lager- und Umladedienste auf rund 130 Meilen Gleis in Kalifornien anbietet. Das Netz von Sierra Northern liegt strategisch günstig in der Nähe der wichtigsten Molkerei- und Landwirtschaftsregionen, der wichtigsten Häfen an der Westküste und der Nachfragezentren der Industrie und ermöglicht so die entscheidende Anbindung der letzten Meile in wichtigen Lieferketten. Sierra Northern profitiert von strategisch günstig gelegenen Anschlussstellen der Klasse I, einschließlich des Zugangs zur Union Pacific Railroad und zur BNSF Railway, die den Kunden eine verbesserte Netzwerkredundanz, Flexibilität bei der Streckenführung und Anbindung an die nationalen Eisenbahnmärkte bieten. Die Transaktion umfasst auch die Sierra-Tochter Railpower, Inc. die die einzige von der Federal Railroad Administration ("FRA") zugelassene wasserstoffbetriebene Lokomotive in den Vereinigten Staaten besitzt und betreibt, was Sierras Führungsrolle bei Bahninnovationen und emissionsfreier Lokomotivtechnologie widerspiegelt. Die Übernahme von CVAT stärkt die Plattform von Sierra durch die vertikale Integration von landwirtschaftlichen Umschlagkapazitäten, die für die kalifornische Milchwirtschaft und die gesamte Agrarindustrie wichtig sind. CVAT bietet spezialisierte Umladedienste entlang des Netzes von Sierra Northern an, die einen effizienten Transport von Futtermitteln und landwirtschaftlichen Produkten ermöglichen und gleichzeitig die Kundenbeziehungen vertiefen und die Auslastung der Bahn erhöhen. "Sierra ist eine qualitativ hochwertige Shortline-Bahnplattform mit starken Fundamentaldaten, einem diversifizierten Kundenstamm und einer strategischen Präsenz in einigen der wichtigsten Industrie- und Landwirtschaftskorridore Kaliforniens", sagte Ryan Stewart, Partner bei Ridgewood Infrastructure. "Unser Team verfügt über weitreichende Erfahrungen im Besitz und Betrieb von Shortline- und anderen Eisenbahnunternehmen in den Vereinigten Staaten, und wir sehen bedeutende Möglichkeiten, auf dem starken Fundament von Sierra aufzubauen, indem wir zusätzliche Frachtvolumina sowohl für bestehende als auch für neue Kunden fördern, die Umschlagskapazitäten erweitern und Innovationen auf der gesamten Plattform unterstützen." "Diese Partnerschaft mit Ridgewood ist ein wichtiger nächster Schritt für Sierra", sagte Kennan H. Beard III, Chief Executive Officer von Sierra Northern. "Die Erfahrung von Ridgewood beim Betrieb von Eisenbahn- und Infrastrukturunternehmen in Verbindung mit ihrem Investitionsansatz gibt uns die Ressourcen und die Unterstützung, um die Umsetzung auf der gesamten Plattform zu beschleunigen. Wir konzentrieren uns darauf, das Volumen zu steigern, die Umschlagskapazität zu erweitern und unsere Kunden weiterhin mit der Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit zu bedienen, die sie erwarten." "Bei der Auswahl eines Partners für Sierra war es von entscheidender Bedeutung, einen Investor zu finden, der über die nötige Branchenkenntnis, eine abgestimmte strategische Perspektive und die finanziellen Möglichkeiten verfügt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen", sagte Mike Hart, Gründer der Sierra Railroad Corporation, der das Unternehmen seit seiner Übernahme im Jahr 1995 leitet. "Sierra hatte einen Punkt erreicht, an dem bedeutende kurzfristige Investitionen erforderlich waren, um die erkannten Chancen zu nutzen." "Ridgewood zeichnete sich als differenzierter, wertschöpfender Partner aus, der über ein tiefes Verständnis der Eisenbahnindustrie und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von Infrastrukturunternehmen im unteren Mittelstand verfügt", fügte Herr Hart hinzu. "Ihre Erfahrung und ihr Ansatz haben sie zum richtigen langfristigen Eigentümer für Sierra gemacht, und ich freue mich, weiterhin ein bedeutender Investor an der Seite von Ridgewood zu sein." Ridgewood wurde von King & Spalding und Truist Securities beraten. Sierra wurde von Northborne Partners beraten. Die Fremdfinanzierung der Transaktion wurde von Brookfield Infrastructure Credit bereitgestellt. Informationen zu Ridgewood Infrastructure Ridgewood Infrastructure investiert in wichtige Infrastrukturunternehmen in den Bereichen Transport, Energie, Versorgungsunternehmen und Industrie. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anlagen, die wichtige Dienstleistungen erbringen, eine dauerhafte Nachfrage aufweisen und Möglichkeiten zur Wertschöpfung durch operative Verbesserungen und strategisches Wachstum bieten. Über Sierra Railroad Company Die Sierra Railroad Company ist eine in Kalifornien ansässige Eisenbahnplattform, zu deren Tochtergesellschaften Sierra Northern Railway, ein Kurzstrecken-Güterbahnunternehmen, das Rangier-, Lager- und Umladedienste auf einer Strecke von etwa 130 Meilen anbietet, und Railpower, Inc. gehören, ein Unternehmen für Wasserstofflokomotiven. Über Central Valley Ag Transport Central Valley Ag Transport ist ein Umschlagunternehmen für landwirtschaftliche Produkte, das Milchviehhalter und landwirtschaftliche Kunden entlang des Netzes der Sierra Northern Railroad bedient. Kontaktinformationen:

