BÖRSE HEUTE: Ölpreis schwankt stark - Börse heute unter Druck durch Nahost-Konflikt (09.03.2026)

Börse aktuell: Märkte reagieren auf Nahost-Konflikt und Ölpreisschwankungen ??

Die Börse aktuell steht erneut unter dem Einfluss geopolitischer Entwicklungen. Der Konflikt im Persischen Golf sorgt weiterhin für Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Nachdem sich die Lage am Wochenende weiter zugespitzt hat, reagierten Rohstoffmärkte und Aktienindizes mit deutlichen Schwankungen.

Der Ölpreis stieg kurzfristig auf bis zu 115-120 US-Dollar pro Barrel, nachdem die USA und Israel iranische Energieinfrastruktur angegriffen hatten und Iran daraufhin Gegenangriffe auf Ölanlagen in der Region startete. Die Angst vor möglichen Störungen der globalen Ölversorgung beeinflusst derzeit stark die Börse heute.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.