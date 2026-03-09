DJ Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2 LN) Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 09-March-2026 / 21:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc DEALING DATE: 09-Mar-2026 NAV PER SHARE: GBP: 1225.1614 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 992024 CODE: CSH2 LN ISIN: LU1230136894 =------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1230136894 Category Code: NAV TIDM: CSH2 LN LEI Code: 213800ZJVX62TFHDGQ36 Sequence No.: 420431 EQS News ID: 2288284 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2288284&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
March 09, 2026 16:05 ET (20:05 GMT)
© 2026 Dow Jones News