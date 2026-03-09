Anzeige
Mehr »
Montag, 09.03.2026
Dow Jones News
09.03.2026 22:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.718 Pkt - Anleger in Kauflaune

DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.718 Pkt - Anleger in Kauflaune

DOW JONES--"Hier brennt die Hütte", hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien gesagt. Seit US-Präsident Donald Trump am Abend ein baldiges Ende des Irankrieges in Aussicht gestellt habe, kauften Anleger wie verrückt. Nachrichten zu einzelnen Werten gab es keine, sie hätten in diesem bullischen Umfeld wohl auch kaum eine Rolle gespielt, so der Marktakteur weiter. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.718    23.409   +1,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 16:27 ET (20:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
