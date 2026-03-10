Nichts geht mehr am Nadelöhr: Was der Konflikt mit Öl, Gas, Gold - und Ihrem Depot macht!

Anzeige / Werbung

Insiderbericht: Was vor Ort passiert und warum das Energie, Inflation und Märkte treffen kann.

Im Video lernen Sie in wenigen Minuten:

Welche drei Szenarien jetzt realistisch sind (Wochen-Schub, Monate-Konflikt, Eskalation)

Die wichtigsten Frühwarnsignale: Öl & LNG, Frachten/Versicherung, Flugrouten, Liquidität

Was das kurzfristig für Gold & Silber bedeutet und welche Fehltritte Anleger jetzt vermeiden sollten

Die sofort umsetzbare Depot-Checkliste: Cash-Puffer, Teilgewinne, Absicherung, klare Risiko-Limits

?? HIER DAS VIDEO ANSEHEN

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=SZc62I_X6JQ

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

geopolitische Schocks sind selten nur "ein Tag Newsflow". Sie wirken über Energiepreise, Lieferketten und Finanzierungskosten und genau deshalb wird im Video konsequent getrennt: Was ist Lärm, was ist Risiko und welche Indikatoren sollten Sie jetzt täglich beobachten, bevor die nächste Welle über Energie-, Rohstoff- und Aktienmärkte rollt. Zudem erhalten Sie exklusive vor Ort Informationen aus Dubai!

Was gerade passiert und warum "Abwehr" nicht automatisch Entwarnung heißt!

In den vergangenen Tagen kam es in der Region zu wiederkehrenden Angriffen auf Infrastruktur. Viele Flugkörper werden abgefangen, aber Trümmer und Sekundärschäden bleiben ein reales Thema. Gleichzeitig läuft der Alltag in Metropolen weiter, während sich Touristen, Expat-Arbeitskräfte und Investoren auf eine neue Normalität einstellen: Unsicherheit + hohe Nervosität + widersprüchliche Meldungen.

Luftabwehr kann kurzfristig sehr effektiv sein, aber sie ist kein unendlicher Schutzschirm. Es droht ein Abnutzungskampf: Entscheidend ist, wer länger genug Raketen, Drohnen und Abfangsysteme bezahlen und nachliefern kann.

Warum die Straße von Hormus der "Hauptschalter" für Energie & Inflation ist!

Es gibt geopolitische Krisen und es gibt Krisen an Nadelöhr-Infrastruktur. Die Straße von Hormuz ist so ein Nadelöhr: Über diese Route läuft ein sehr großer Teil des globalen Öl- und LNG-Transits. Wenn dort Schiffe ausweichen, warten, umkehren oder Versicherer den Daumen senken, wird aus Politik sofort Marktmechanik.

Aktuell berichten große Medien bereits über massive Störungen und Verteuerungen im Schiffsverkehr und stark steigende Frachtraten, mit entsprechendem Preisaufschlägen auf Energie. Ein Blick auf die Zapfsäule reicht.

Rohstoffe & Minen: Gold, Silber und die stille Kostenbombe!

Im Interview wir der Fokus auf einen Punkt gelegt, den viele Anleger übersehen:

Gold kann kurzfristig sogar fallen, wenn Liquidität gebraucht wird. Mittel- und langfristig bleibt es aber klassisch: Krisenmetall + Vertrauensanker, mindestens so lange, wie die Unsicherheit strukturell bleibt.

Silber ist der nervöse Bruder: Edelmetall und Industriemetall und deshalb oft volatiler und schwieriger zu handeln.

Strategische Metalle/Rare Earths: Nachfrage bleibt hoch, aber Lieferketten sind politisch verwundbar, viele Abhängigkeiten laufen über China.

Die große Nebenwirkung: Steigende Energiepreise treffen Minen und Raffinerien direkt über Diesel, Strom, Reagenzien und Logistik - Margen können unter Druck geraten, auch wenn der Metallpreis "eigentlich" hilft.

Der praktische Depot-Check aus dem Interview, sofort umsetzbar!

Hier die Kurz-Checkliste aus dem Gespräch, ohne Aktionismus, aber mit Plan:

Risikotoleranz ehrlich prüfen: Was muss in 3 - 6 Monaten verfügbar sein? Das gehört nicht in Hochvolatilität.

Liquidität sichern: Ein Cash-Puffer ist in Krisen kein Fehler, sondern Handlungsfähigkeit.

Teilgewinnmitnahmen gezielt einsetzen: Volatile Positionen "entladen", um Nachkauf-Munition zu schaffen.

Absicherung checken: Stop-Loss sauber, Positionsgrößen realistisch, ggf. defensivere Allokation.

Keine Schlagzeilen-Trades: Erst Plan, dann Klick - nicht umgekehrt.

Energie als Leitindikator beobachten: LNG/TTF, Brent, Tanker-Raten, Versicherungsprämien.

Bei Rohstoffaktien: Kostenstruktur im Blick: Wer ist energieintensiv? Wer hat Preissetzungsmacht?

Im Video wird Punkt für Punkt durchgegangen, inklusive typischer Fehler, die in genau solchen Phasen Geld kosten.

Die häufigsten Anleger-Fehler in geopolitischen Schockphasen!

Panikverkäufe nach der dritten Push-Meldung - statt strukturierter Entscheidungen.

Kostenhebel ignorieren: Energiepreise drücken Margen, auch bei "guten Stories".

Zeit unterschätzen: Geopolitik löst sich selten im Wochenrhythmus.

Strategische Metalle unterschätzen: Versorgungssicherheit wird politisch - und damit preisrelevant.

Fazit: Ernst - aber handelbar. Mit Plan statt im Reflex handeln!

Die Lage ist brisant, weil sie an einem globalen Nadelöhr sitzt: Energie, Schifffahrt, Versicherung, Inflation, all das ist eng miteinander verwoben. Wer als Anleger ruhig bleibt, Liquidität organisiert und seine Risiko-Regeln ernst nimmt, ist nicht Opfer der Schlagzeilen, sondern Nutzer der Chancen. Und genau deshalb…

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient der Information, bewirbt ein Interview und stellt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren dar. Märkte sind volatil! Handeln Sie nur entsprechend Ihrer Risikotragfähigkeit.

