DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. März

=== *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 11:15 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis *** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +17,1 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm Importe PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,4% gg Vm 09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz 11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: -8,4% gg Vm *** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q *** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar PROGNOSE: +186,50 Mrd USD zuvor: +170,51 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +7,0% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj Importe PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: -8,4% gg Vj - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis - BE/Ecofin-Treffen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- k.A. = keine Angaben

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 00:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.