Berlin (ots) -Laut Medienberichten will die Koalition das neue Gebäudemodernisierungsgesetz in einem beschleunigten Verfahren bis zum 1. Juli verabschieden. Der Kabinettsbeschluss ist demnach bereits für den 25. März geplant. Das betrifft jedoch nur die Abschaffung der 65-Prozent-Regel sowie andere angekündigten Streichungen. Der Beimischungszwang in Form einer Grüngasquote soll dagegen erst im Herbst in Gesetzesform gebracht werden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert diesen chaotischen Zeitplan auf Kosten von Haushalten, Industrie und Handwerk, die jegliche Planungssicherheit verlieren.Dazu sagt Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz:"Das Chaos beim Gebäudemodernisierungsgesetz geht weiter. Während insbesondere an die 65-Prozent-Regel in großer Eile die Axt angesetzt wird, spielt die Koalition beim Beimischungszwang mit einer Grüngasquote auf Zeit. Die Bundesregierung weiß wohl selbst nicht, wie sie die umstrittene Grüngasquote umsetzen soll. Für Haushalte, Industrie und Handwerk bedeutet dies vor allem Unsicherheit. Wer sich im Vertrauen auf die neuen Regeln jetzt eine Gasheizung einbaut, wird über die Folgen und mögliche zusätzliche Kosten im Unklaren gelassen. Verbraucherinnen und Verbraucher raten wir dringend, die Finger von neuen Öl- und Gasheizungen zu lassen. Wir fordern die Bundesregierung auf, die klima- und verbraucherfeindlichen Pläne fallen zu lassen und den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen weiter zu unterbinden."