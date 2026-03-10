Leipzig (ots) -Mit einer neu gestalteten Studiotour auf dem Erfurter Mediencampus lädt das MDR-Landesfunkhaus Thüringen künftig zu noch intensiveren Einblicken in seine Arbeit ein. Zum Auftakt feiert der MDR am 25. März in Erfurt die Premiere mit einer großen Veranstaltung unter dem Motto "entdecken, erleben, mitreden" mit vielen prominenten Gästen. Dabei präsentiert der Sender seine Programmhighlights aus und für Thüringen.Auf dem Programm stehen Begegnungen mit bekannten Gesichtern und Formaten des MDR - darunter das "MDR Thüringen Journal", "Unser Dorf hat Wochenende" sowie zahlreiche digitale Angebote aus dem Landesfunkhaus wie beispielsweise "exactly". Weitere Stationen führen zu Jens Haentzschel von "MDR Garten" sowie zur Redaktion des Bürgertalks "Fakt ist!" mit Lars Sänger und Kathleen Bernhardt. Außerdem geben Schauspielerin Olivia Papoli-Barawati, die bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" die Rolle der Sofia Galura spielt, sowie Georg Trappe aus "Schloss Einstein" Einblicke in ihre Arbeit. An allen Stationen stellen sich die Teams den Fragen der Besucherinnen und Besucher und freuen sich über Anregungen aus dem Publikum."Der öffentlich-rechtliche Rundfunk lebt vom Austausch mit seinem Publikum. Mit unserer neuen Studiotour möchten wir zeigen, wie Journalismus und Unterhaltung im MDR entstehen - transparent, nah an den Menschen und im Dialog mit unserem Publikum. Es soll erleben können, wie ihre Themen ins Programm kommen und wie wichtig unabhängige, regionale Berichterstattung für unsere demokratische Öffentlichkeit ist", sagt MDR-Landesfunkhausdirektorin Astrid Plenk.Die neue Studiotour führt Besucherinnen und Besucher direkt dorthin, wo Radio, Fernsehen und digitale Angebote entstehen. Redaktionen öffnen ihre Türen, Moderatorinnen, Moderatoren und Programmverantwortliche stehen für Gespräche bereit und geben persönliche Einblicke in aktuelle Produktionen. Auch KiKA und ARD Kultur, die ihren Sitz ebenfalls in Thüringen haben, beteiligen sich an der Auftaktveranstaltung.Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich über folgenden Link: Anmeldungen sind hier möglich. (https://www.mdr.de/mdr-thueringen/neue-studiotour-einladung-100.htmlsprung0)Ablauf zu "entdecken, erleben, mitreden" am 25. März:Nach der Begrüßung durch MDR-Landesfunkhausdirektorin Astrid Plenk starten die Gäste zu verschiedenen Stationen auf dem Mediencampus. Dazu gehören unter anderem Besuche im KiKA-Baumhausstudio, im Studio des "MDR Thüringen Journal" mit Moderatorin Susann Reichenbach sowie in der Live-Radiosendung "Ramm am Nachmittag" mit Marko Ramm.Im Anschluss besteht ab 20.15 Uhr die Möglichkeit, live bei "Fakt ist!" aus Erfurt dabei zu sein und sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Alternativ können Gäste den Talk aus der Regie verfolgen und so einen Blick hinter die Kulissen der Produktion werfen. Das Programm endet 21.15 Uhr.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6232207