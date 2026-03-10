Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.03.2026 06:51 Uhr
137 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt: 

=== 
 + MDAX 
  AUFNAHME 
  - Deutz 
  - Jenoptik 
  - Salzgitter 
  HERAUSNAHME 
  - Carl Zeiss Meditec 
  - Fielmann 
  - Teamviewer 
 
 + SDAX 
  AUFNAHME 
  - Carl Zeiss Meditec 
  - Fielmann 
  - Init Innovation 
  - Teamviewer 
  HERAUSNAHME 
  - Deutz 
  - Jenoptik 
  - PSI Software 
  - Salzgitter 
 
 + STOXX-600 
  AUFNAHME 
  - AIXTRON (Deutschland) 
  - BENEFIT SYSTEMS (Polen) 
  - CSG A (Niederlande) 
  - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) 
  - ING BANK SLASKI BSK (Polen) 
  - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) 
  - PIRELLI & C. S.P.A. (Italien) 
  - TAURON (Polen) 
  - TECHNOPROBE SPA (Italien) 
  - VALIANT (Schweiz) 
  - ZABKA GROUP (Polen) 
  HERAUSNAHME 
  - ALTEN (Frankreich) 
  - AMPLIFON (Italien) 
  - AMRIZE (Schweiz 
  - AZELIS GROUP (Belgien) 
  - EURAZEO (Frankreich) 
  - GRAFTON GRP (Großbritannien) 
  - GREGGS (Großbritannien) 
  - HEXPOL 'B' (Schweden) 
  - KINNEVIK B (Schweden) 
  - SOFTCAT (Großbritannien) 
  - TECAN (Schweiz) 
 
 + ATX 
  AUFNAHME 
  - Palfinger 
  HERAUSNAHME 
  - CPI Europe 
 
 + S&P-500 
  Aufnahme 
  - Vertiv 
  - Lumentum 
  - Coherent 
  - EchoStar 
  Herausnahme 
  - Match Group 
  - Molina Healthcare 
  - Lamb Weston 
  - Paycom Software 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.