DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

=== + MDAX AUFNAHME - Deutz - Jenoptik - Salzgitter HERAUSNAHME - Carl Zeiss Meditec - Fielmann - Teamviewer + SDAX AUFNAHME - Carl Zeiss Meditec - Fielmann - Init Innovation - Teamviewer HERAUSNAHME - Deutz - Jenoptik - PSI Software - Salzgitter + STOXX-600 AUFNAHME - AIXTRON (Deutschland) - BENEFIT SYSTEMS (Polen) - CSG A (Niederlande) - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) - ING BANK SLASKI BSK (Polen) - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) - PIRELLI & C. S.P.A. (Italien) - TAURON (Polen) - TECHNOPROBE SPA (Italien) - VALIANT (Schweiz) - ZABKA GROUP (Polen) HERAUSNAHME - ALTEN (Frankreich) - AMPLIFON (Italien) - AMRIZE (Schweiz - AZELIS GROUP (Belgien) - EURAZEO (Frankreich) - GRAFTON GRP (Großbritannien) - GREGGS (Großbritannien) - HEXPOL 'B' (Schweden) - KINNEVIK B (Schweden) - SOFTCAT (Großbritannien) - TECAN (Schweiz) + ATX AUFNAHME - Palfinger HERAUSNAHME - CPI Europe + S&P-500 Aufnahme - Vertiv - Lumentum - Coherent - EchoStar Herausnahme - Match Group - Molina Healthcare - Lamb Weston - Paycom Software ===

March 10, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

