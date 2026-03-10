Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung: Geschäftsjahr 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Kilchberg, 10. März 2026 - Die Lindt & Sprüngli Gruppe erzielte in einem volatilen Umfeld ein starkes Ergebnis. Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten führten zu einer schwachen Konsumentenstimmung, und beispiellos hohe Kakaopreise zogen zweistellige Preiserhöhungen nach sich, was branchenweit zu geringeren Absatzmengen führte. Lindt & Sprüngli erwies sich als widerstandsfähig, nutzte ihre Premiumpositionierung und konnte erneut überdurchschnittlich wachsen. In diesem Kontext erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. und eine EBIT-Marge von 16,4%.
Wachstum über den Erwartungen
Kennzahlen der Gruppe
Über Lindt & Sprüngli
