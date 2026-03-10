Leonteq AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

MEDIENMITTEILUNG | NOMINATIONEN IN DEN VERWALTUNGSRAT VON LEONTEQ UND TRAKTANDEN FÜR DIE GENERALVERSAMMLUNG 2026 Zürich, 10. März 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG hat heute die Nominierung von Barbara Heller und Jürg Steiger als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats bekannt gegeben; deren Wahl wird der ordentlichen Generalversammlung am 1. April 2026 beantragt werden. Susana Gomez Smith wird nicht zur Wiederwahl antreten. Im Sinne einer guten Corporate Governance hat Felix Oegerli als Mitglied der Aktionärsgruppe, die von Raiffeisen Leonteq-Aktien erwirbt, beschlossen, sich bis zum Abschluss dieser Aktientransaktion nicht zur Wahl als Präsident zur Verfügung zu stellen. Christopher Chambers hat sich bereit erklärt, sich zur Wiederwahl zu stellen und während einer Übergangsphase weiterhin als Präsident zu amtieren. Eine ausserordentliche General-versammlung zur Wahl eines neuen Präsidenten wird im Laufe dieses Jahres einberufen. Am 6. März 2026 wurde bekannt gegeben, dass Felix Oegerli, der vom Verwaltungsrat von Leonteq als nächster Präsident nominiert worden war, Teil der Aktionärsgruppe ist, die von Raiffeisen 22.7% an Leonteq erwirbt, vorbehältlich behördlicher Genehmigungen. Im Sinne einer guten Corporate Governance hat Herr Oegerli beschlossen, sich bis zum Erhalt dieser Genehmigungen und zum Abschluss der Transaktion, die zu gegebener Zeit erwartet wird, nicht zur Wahl zu stellen. Christopher Chambers sowie Philippe Weber haben sich daher bereit erklärt, sich an der ordentlichen Generalversammlung für eine Übergangszeit zur Wiederwahl zu stellen und bis zum Abschluss der Aktientransaktion weiterhin als Präsident bzw. Vizepräsident zu amtieren. Dementsprechend soll noch dieses Jahr eine ausserordentliche Generalversammlung zur Wahl eines neuen Präsidenten stattfinden. Alle derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats, einschliesslich des Präsidenten, werden sich somit an der ordentlichen Generalversammlung zur Wiederwahl stellen, mit Ausnahme von Susana Gomez Smith. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat Barbara Heller und Jürg Steiger als neue unabhängige Mitglieder nominiert, vorbehältlich der endgültigen behördlichen Genehmigungen. Barbara Heller, geboren 1967, ist Gründungspartnerin von SWIPRA Services und Trusted Board Advisors, zwei Beratungsunternehmen, die sich auf Corporate Governance und Stakeholder Management spezialisiert haben. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzpositionen, unter anderem als CFO bei Santhera Pharmaceuticals und als Managing Director im Investment Banking und Corporate Finance bei der Bank Vontobel. Barbara Heller ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats und Strategieausschusses der Graubündner Kantonalbank; zudem ist sie Vorsitzende des Andermatt Responsible Board. Sie ist Schweizer Staatsbürgerin und hat einen Master-Abschluss in Wirtschaft und Finanzen der Universität Zürich. Nach ihrer Wahl wird Barbara Heller den Vorsitz des Prüfungs- und Risikoausschusses von Leonteq übernehmen und damit Susana Gomez Smith ablösen, die seit sieben Jahren im Verwaltungsrat von Leonteq tätig ist. Jürg Steiger, geboren 1962, ist Leiter eines Single Family Office, Start-up-Coach bei Innosuisse und Mitglied des Verwaltungsrats von Apiax. Er verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Kernbankdienstleistungen und komplexe strukturierte Produkte mit einem starken Fokus auf Technologie und Innovation, unter anderem als Managing Director im Bereich Alternative Investments bei Swiss Re und als Managing Director im Bereich Alternative Investments Distribution bei UBS. Jürg Steiger ist Schweizer Staatsbürger und hat einen MBA der University of Chicago Booth School of Business. Thomas Meier, Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses: «Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Susana für ihre bedeutenden Beiträge als Vorsitzende des Prüfungs- und Risikoausschusses in den vergangenen Jahren. Unter anderem hat sie die Etablierung einer starken Risikokultur vorangetrieben und eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des neuen regulatorischen Regimes von Leonteq gespielt. Damit ist Leonteq heute ein gut kapitalisiertes Wertpapierhaus mit einer soliden Grundlage. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass Barbara Heller und Jürg Steiger sich als unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wahl stellen, um die Governance, die Risikoüberwachung und die strategischen Prioritäten von Leonteq voranzutreiben. Abschliessend bin ich Chris und Philippe dankbar, dass sie während einer Übergangsphase weiterhin in unserem Verwaltungsrat tätig sein werden.» Die Einladung (einschliesslich aller Traktanden) zur ordentlichen Generalversammlung am 1. April 2026 sowie die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen neuen Mitglieder sind auf der Website von Leonteq unter www.leonteq.com/agm verfügbar.

LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein Kreditrating von Fitch Ratings von BBB-/stabil, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

