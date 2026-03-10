Der Ölpreis ist nach dem Irankriegssignal sprunghaft gestiegen - ein Hinweis, dass die Märkte ein neues Rohstoff-Regime erst nach und nach einpreisen. Wer jetzt nur Öl kauft, folgt der Masse. Attraktiver können gezielte Wetten auf ausgewählte Rohstoff- und Minenunternehmen sein, die von solchen Phasen überproportional profitieren. Der Konflikt in Nahost hat die Finanzmärkte in den Krisenmodus versetzt - und Rohstoffe stehen plötzlich wieder ganz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
