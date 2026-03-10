EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Konzernumsatz 2025 sinkt auf 1.165,0 Mio. € (-1,3 %) infolge des Rückzugs aus den margenschwachen Produkten im Segment "Parallelimportgeschäft"

Bereinigtes EBITDA steigt um 2,9 % auf 324,8 Mio. €; bereinigte EBITDA-Marge bei 27,9 % (plus 1,2 %-Punkte gegenüber Vorjahr)

Unbereinigtes EBITDA wächst um 2,8 % auf 317,6 Mio. €; Marge verbessert sich um 1,1 %-Punkte auf 27,3 %

Ergebnis- und Margenentwicklung weiterhin stark abhängig von strukturellen Maßnahmen Grünwald, 10. März 2026 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und weiteren Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre ungeprüften vorläufigen IFRS-Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Der Konzernumsatz sinkt im Berichtszeitraum auf 1.165,0 Mio. € (Vorjahr: 1.180,8 Mio. €). Der Rückgang von 1,3 % ist im Wesentlichen auf den Portfolioumbau im Parallelimportgeschäft zurückzuführen, bei dem margenschwache Produkte konsequent reduziert wurden. Das organische Wachstum im Segment "Markenarzneimittel" kann diesen Rückgang nicht vollständig kompensieren. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöht sich um 2,9 % auf 324,8 Mio. € (Vorjahr: 315,6 Mio. €), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 27,9 % entspricht (Vorjahr: 26,7 %). Das unbereinigte EBITDA steigt um 2,8 % auf 317,6 Mio. € (Vorjahr: 308,9 Mio. €). Die EBITDA-Marge verbessert sich damit auf 27,3 % (Vorjahr: 26,2 %). "Auch im Jahr 2025 konnten wir wiederum unser Ergebnis im Vorjahresvergleich verbessern. Die konsequente Fokussierung unseres Portfolios und die robuste Entwicklung unserer Kernsegmente unterstreichen die Stabilität und Ertragskraft unseres Unternehmens," so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE. Segment "Markenarzneimittel" Das Segment verzeichnet sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA einen Anstieg. Das organische Wachstum entwickelt sich weiterhin solide und wird von einem breit diversifizierten Produktportfolio getragen. Die Übernahme des österreichischen Unternehmens F. Trenka erweitert den internationalen Footprint des Unternehmens in die MENA-Region. Segment "Andere Gesundheitsprodukte" Das Segment zeigt im Berichtsjahr eine stabile Umsatzentwicklung nahezu auf Vorjahresniveau. Das Wachstum bei Euromed und Anton Hübner kann den Rückgang bei Arkopharma nicht vollständig ausgleichen. Zudem belasten währungsbedingte Effekte infolge der Abwertung des US-Dollars das Ergebnis. Segment "Parallelimportgeschäft" Dermapharm hat im Geschäftsjahr 2025 den Umbau des Produktportfolios vorangetrieben, um die Fokussierung auf margenstarke Produkte zu erhöhen. Umsatzstarke, aber margenschwächere Produkte wurden schrittweise reduziert. Dieser Umbau führte zu einem deutlichen Rückgang von Umsatz und Ergebnis. IFRS Finanzkennzahlen 2025 (Vergleich zum Vorjahr) in Mio. € 2025 2024 Veränderung Konzernumsatz 1.165,0 1.180,8 -1,3 % Bereinigtes Konzern-EBITDA* 324,8 315,6 2,9 % Bereinigte EBITDA-Marge* (in %) 27,9 26,7 1,2 Pp Konzern-EBITDA 317,6 308,9 2,8 % EBITDA-Marge (in %) 27,3 26,2 1,1 Pp

* EBITDA 2025 wurde um Einmaleffekte in Höhe von 7,2 Mio. € bereinigt.

EBITDA 2024 wurde um Einmaleffekte in Höhe von 6,7 Mio. € bereinigt. Unternehmensprofil: Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe" Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA. Dermapharm verfügt im Segment "Markenarzneimittel" über 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment "Parallelimportgeschäft". Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrößte Parallelimporteur in Deutschland. Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse. Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 - 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com



