35% Kursplus - sieht ein Analyst jetzt weitere 69% Potenzial?

Verbesserte Kreditbedingungen und zunehmende Refinanzierungsaktivität verändern derzeit stillschweigend die wirtschaftlichen Grundlagen der Forderungskaufbranche.

Finanzierungskosten beginnen zu sinken

Über einen Großteil des vergangenen Jahrzehnts hinweg arbeiteten spezialisierte Forderungskäufer im Schatten hoher Finanzierungskosten.

Das Geschäftsmodell - notleidende Konsumentenkreditportfolios von Banken zu kaufen und deren Wert über die Zeit einzuziehen - ist stark fremdfinanziert. Wenn sich Kreditspreads ausweiten, geraten die wirtschaftlichen Grundlagen der Branche schnell unter Druck.

Da sich die Zinssätze stabilisieren und sich die Kreditmärkte wieder öffnen, ist Refinanzierung zu einem wichtigen Hebel für Unternehmen geworden, die ihre Kapitalstruktur neu ausrichten wollen. Niedrigere Finanzierungskosten wirken sich direkt auf die Margen von Forderungskäufern aus, deren Einnahmeströme nach dem Erwerb von Portfolios relativ gut vorhersehbar sind.

Diese Dynamik zeigte sich kürzlich, als Pioneer Credit (ISIN: AU000000PNC0), der an der ASX gelistete Forderungskäufer, Investoren, die Anleihen im Wert von 55 Millionen US-Dollar hielten, davon überzeugte, einer deutlichen Senkung des Kupons zuzustimmen. Dadurch sank die Zinsmarge von rund 10,5 Prozentpunkten über dem Referenzzinssatz auf etwa 7,35%.

Allein diese Änderung dürfte dem Unternehmen jährlich rund 1,75 Millionen US-Dollar an Finanzierungskosten einsparen.

Verhandlungen mit Gläubigern

Die Verhandlungen verliefen jedoch nicht ohne Kontroversen.

Für eine Änderung der Anleihebedingungen war eine Zustimmung von 75% der Anleihegläubiger erforderlich, und einige Fixed-Income-Broker rieten ihren Kunden, den Vorschlag abzulehnen. Kritiker argumentierten, dass die Reduzierung der Kuponzahlungen eindeutig nachteilig für Investoren sei, die ursprünglich das Risiko eingegangen waren, Pioneer Geld zu leihen, als dessen Finanzlage schwächer war.

Dennoch unterstützte letztlich eine Mehrheit die Vereinbarung.

Ein Grund dafür war das sich verbessernde Kreditprofil des Unternehmens. Die Pioneer-Aktie ist im vergangenen Jahr um rund 80% gestiegen, da die Restrukturierung Fortschritte machte - wodurch der ursprünglich hohe Kupon im Verhältnis zum aktuellen Risiko zunehmend schwer zu rechtfertigen war.

Ein weiterer Faktor war strategischer Natur: Pioneer hatte bereits die Konditionen mit seinen vorrangigen Bankfinanzierern neu verhandelt und dabei die Zinsmarge auf diesen Kreditlinien um rund 30% gesenkt.

Vor diesem Hintergrund standen die Anleihegläubiger vor einer Wahl: heute einen niedrigeren Zinssatz akzeptieren oder das Risiko eingehen, dass die Anleihen vorzeitig refinanziert werden.

Die Ökonomie des Wiederanlagerisikos

Schuldeninvestoren legen häufig größeren Wert auf Einkommenssicherheit als auf zusätzliche Renditechancen.

Doch im aktuellen Umfeld ist diese Sicherheit schwer aufrechtzuerhalten.

Hätte Pioneer sich entschieden, die Anleihen vor ihrer Fälligkeit im Jahr 2028 vollständig zu refinanzieren, hätten Investoren einem Wiederanlagerisiko ausgesetzt sein können - also der Möglichkeit, das frei werdende Kapital in Anlagen mit niedrigeren Renditen investieren zu müssen.

Einen reduzierten Kupon zu akzeptieren und gleichzeitig in der Anlage engagiert zu bleiben, könnte daher als vernünftiger Kompromiss erschienen sein.

Der Vorgang zeigt auch, dass Investoren häufig mehrere Positionen innerhalb der Kapitalstruktur eines Unternehmens halten. Einige Pioneer-Aktionäre hielten auch Anleihen, wodurch ihre Interessen eher mit denen der Eigenkapitalinvestoren des Unternehmens übereinstimmten als ausschließlich mit denen klassischer Fixed-Income-Investoren.

Obwohl diese Dynamik unter Brokern Diskussionen auslöste, stärkte sie letztlich die Fähigkeit des Unternehmens, die Refinanzierung umzusetzen.

Eine Branche, die stark von Kreditzyklen abhängt

Die Erfahrungen von Pioneer spiegeln einen breiteren Wandel im australischen Markt für Forderungskäufe wider.

Forderungskäufer erzielen Renditen, indem sie notleidende Konsumentenkredite von Banken erwerben und über die Zeit Rückzahlungen einziehen. Die Profitabilität hängt stark von der Differenz zwischen dem Kaufpreis der Portfolios und den Finanzierungskosten ab.

Wenn die Finanzierungskosten sinken, verbessert sich die Wirtschaftlichkeit schnell.

Dieses Umfeld wird zunehmend günstiger. Laut Canaccord Genuity ist Pioneer besonders stark von einer sich verbessernden Pipeline an Verkäufen von Schuldenportfolios in Australien abhängig - insbesondere, wenn große Banken wieder aktiver notleidende Kreditportfolios veräußern.

Ein möglicher Katalysator ist die erwartete Wiederaufnahme von Portfolioverkäufen durch Westpac, die historisch jährlich etwa 50 Millionen US-Dollar an Forderungen verkauft hatte, bevor solche Transaktionen im Zuge regulatorischer Prüfungen pausiert wurden. Sollten diese Verkäufe wieder aufgenommen werden, könnten Branchenakteure einen spürbaren Anstieg der Akquisitionsmöglichkeiten sehen.

Wettbewerb durch größere Konkurrenten

Der australische Markt wird von wenigen großen Akteuren dominiert.

Credit Corp Group, der größte börsennotierte Betreiber im Sektor, wurde aufgrund seiner Größe und internationalen Präsenz historisch mit einer Bewertungsprämie gehandelt. Dennoch haben sich die Bewertungsmultiplikatoren im Sektor in den letzten Jahren verringert, da die Zinsen stiegen und das Angebot an Portfolios schwankte. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass kleinere Unternehmen mit deutlichen Abschlägen gehandelt werden.

Pioneer wird derzeit mit einem deutlich niedrigeren Gewinnmultiplikator bewertet als Credit Corp, obwohl beide ein ähnliches Kerngeschäftsmodell haben und denselben makroökonomischen Faktoren ausgesetzt sind.

Für Investoren, die den Sektor analysieren, wird diese Bewertungslücke zunehmend schwer zu ignorieren.

Pioneers Turnaround gewinnt an Dynamik

Parallel zu den Refinanzierungsmaßnahmen hat sich auch die operative Entwicklung des Unternehmens verbessert.

Der zugrunde liegende Nettogewinn im ersten Halbjahr erreichte 10,2 Millionen US-Dollar und entsprach damit nahezu den 10,5 Millionen US-Dollar, die im gesamten vorherigen Geschäftsjahr erzielt wurden. Anschließend erhöhte das Management die Prognose für den Nettogewinn des Gesamtjahres auf mehr als 20 Millionen US-Dollar.

Ein großer Teil dieser Verbesserung ist auf stabile Zahlungseingänge und einen disziplinierten Umgang mit Betriebskosten zurückzuführen. Pioneer hat außerdem sein Kosten-zu-Service-Verhältnis verbessert und gleichzeitig konstante Rückflüsse aus den Portfolios aufrechterhalten.

Langfristig sehen Analysten weiteres Gewinnpotenzial, falls die Akquisition von Portfolios zunimmt. Von Pioneer gekaufte Schuldenportfolios erzielen historisch interne Renditen von über 15%, was bedeutet, dass höhere Investitionsvolumina zu einer starken zusätzlichen Profitabilität führen können.

Ein Neustart der Kapitalstruktur

Vor diesem Hintergrund wirkt die jüngste Neuverhandlung der Anleihebedingungen weniger wie eine einmalige Transaktion und mehr wie Teil einer umfassenderen Neuordnung der Kapitalstruktur.

Niedrigere Zinskosten, verbesserte Bankkonditionen und eine sich erholende Pipeline an Schuldenportfolios weisen alle in dieselbe Richtung: steigende operative Hebelwirkung.

Für ein Geschäftsmodell, das auf relativ gut vorhersehbaren Cashflows aus erworbenen Schuldenportfolios basiert, kann der Unterschied zwischen einem Finanzierungsspread von 10% und 7% die Gewinnentwicklung erheblich verändern.

Laut einer aktuellen Analyse von Canaccord Genuity ist Pioneer Credit trotz verbesserter Fundamentaldaten weiterhin deutlich unterbewertet im Vergleich zu seinen Wettbewerbern. Der Broker bestätigte seine Buy-Empfehlung und erhöhte das Kursziel von 1,09 AUD auf 1,15 AUD - was gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von etwa 0,67 AUD erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

Canaccord argumentiert, dass das Unternehmen etwa zum 5-fachen der erwarteten Gewinne für das Geschäftsjahr 2026 gehandelt wird, verglichen mit etwa dem 8-fachen bei Konkurrent Credit Corp, der selbst unter seinem durchschnittlichen Bewertungsmultiplikator der letzten fünf Jahre liegt. Der Bericht deutet darauf hin, dass dieser Abschlag angesichts der starken Hebelwirkung von Pioneer auf einen sich erholenden australischen Markt für gekaufte Schuldenportfolios sowie seines verbesserten Profitabilitätsprofils nicht gerechtfertigt erscheint.

Genau diesen Hebel scheint Pioneer derzeit zu nutzen. Wenn sich das Angebot an Portfolios weiter normalisiert und die Finanzierungskosten niedrig bleiben, könnte das Unternehmen in die nächste Phase des Kreditzyklus mit einer deutlich stärkeren finanziellen Ausgangsposition eintreten als zum Zeitpunkt der Emission seiner Anleihen im Jahr 2018.

Für die Aktionäre von Pioneer zeigt sich dieser Wandel bereits in den Zahlen - und zunehmend auch in der Struktur der Bilanz.

__________

Quellen:

https://www.afr.com/companies/financial-services/how-an-asx-listed-debt-collector-got-its-bondholders-to-cut-its-rates-20260301-p5o6h1?utm_content=feed&utm_term=afr_social_eds&utm_medium=social&utm_campaign=afr&utm_source=LinkedInEchobox=1772668149

https://pioneercredit.com.au/news/canaccord-genuity-updated-research/

https://stockwirex.com/asx-stock-news/financials-fintech/pnc-pioneer-credit-fy26-npat-upgrade/

Pioneer Credit Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

