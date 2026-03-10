Nachdem die Preise für Gold und Silber im Zuge der Zuspitzung des Nahost-Konflikts zuletzt ebenfalls etwas unter Druck standen, zeigen sie sich am heutigen Dienstag wieder stärker. Niedrigere Ölpreise, ausgelöst durch die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump, lassen Inflationssorgen und damit die Angst vor höheren Zinsen wieder sinken. Dies kommt insbesondere dem Goldpreis zugute. Silber ist zudem von Industrieseite stark nachgefragt. Eine Entspannung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär