Asiens Börsen starten eine Erholungsrallye, nachdem fallende Ölpreise und Trumps Signale über ein mögliches Ende des Iran-Kriegs neue Hoffnung entfachen. Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag eine deutliche Erholung verzeichnet, nachdem die Ölpreise stark gefallen waren und US-Präsident Donald Trump signalisiert hatte, dass der militärische Konflikt mit dem Iran möglicherweise schneller als erwartet beendet werden könnte. Der südkoreanische Leitindex Kospi führte die Rallye in der Region an und eröffnete mit einem Plus von mehr als fünf Prozent. Damit machte der Markt die Verluste der vorherigen Sitzung mehr als wett. Auch der Nebenwerteindex Kosdaq legte deutlich zu und stieg um über
