Das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 ist geschafft - mit einem verbesserten Umsatz von 7,85 Mrd. $ auf 9,3 Mrd. $. Trotz des steigenden Umsatzes sinkt die Aktie von HEWLETT PACKARD ENTERPRISE heute leicht - Grund ist ein sinkender Gewinn im Berichtszeitraum. Hier fiel das Ergebnis je Aktie von 0,44 $ auf 0,31 Dollar. Da ist noch Luft nach oben!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe