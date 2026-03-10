- Der zweijährige Bohrvertrag mit Boart sieht den Einsatz von zwei Bohrgeräten vor Ort für Bohrungen über eine Gesamtlänge von 10.000 bis 14.000 Metern vor.

- Der SkyTEM-Vertrag für Haldane wird die Verfeinerung der Bohrzielermittlung in den Gebieten Main, West, Bighorn, Johnson und Middlecoff unterstützen.

- Fluggestützte geophysikalische Vermessung für das Silberprojekt Veronica zur Festlegung erster Bohrziele in Auftrag gegeben

Vancouver, BC, 9. März 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF, Frankfurt: I90, "Silver North" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Zweijahresvertrag mit Boart Longyear ("Boart") über die vollständig finanzierten Silberexplorationsprogramme 2026 und 2027 in Haldane unterzeichnet hat. Darüber hinaus hat Silver North Verträge über luftgestützte geophysikalische Untersuchungen für seine Projekte Haldane und Veronica unterzeichnet.

Jason Weber, President und CEO, erklärte: "Wir sind sehr erfreut, dass wir uns in einer starken finanziellen Position befinden und diesen Zweijahresvertrag mit Boart für Bohrungen in Haldane abschließen konnten. Dies gibt uns die Sicherheit, unseren Plan umzusetzen, jährlich 5.000 bis 7.000 Meter zu bohren, um die Main Fault potenziell zu erweitern, wo unsere zuvor bekannt gegebenen Bohrergebnisse aus HLD25-31 unter anderem 3,2 Meter mit durchschnittlich 2.014 g/t Silber, 1,72 g/t Gold, 4,73 % Blei und 1,1 % Zink innerhalb eines größeren 13,15 Meter langen Abschnitts mit 818 g/t Silber, 1,39 g/t Gold, 2,54 % Blei und 0,98 % Zink ergaben. Mit zwei Bohrgeräten haben wir nun die Flexibilität, unsere zahlreichen Explorationsziele auf dem Projekt Haldane gleichzeitig zu überprüfen."

Bohrvertrag Haldane

Der Bohrvertrag zwischen Silver North und Boart sieht vor, dass für die gesamten Feldsaisonen 2026 und 2027 zwei Diamantkernbohrgeräte zur Verfügung gestellt werden. Die Mobilisierung der beiden Bohrgeräte und der dazugehörigen Ausrüstung wird Mitte März erfolgen, sodass die Ausrüstung bereit und in Position ist, um mit den Bohrarbeiten zu beginnen, sobald das Wetter und die Explorationssaison dies zulassen. Dies wird voraussichtlich spätestens in der ersten Juniwoche der Fall sein.

Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf der Erweiterung der Main Fault, wo alle 9 Bohrungen, die das Ziel erreicht haben, bedeutende Mächtigkeiten und Gehalte der Silber-Gold-Blei-Zink-Gangmineralisierung geliefert haben. Zu den weiteren Zielen, die durch Bohrungen getestet werden sollen, gehört Bighorn, wo eine Bohrentdeckung aus dem Jahr 2019 noch nie weiterverfolgt wurde. Die Umgebung des Zielgebiets bei Bighorn weist eine anomale Bodengeochemie und anomale silberführende Strukturen auf, die bei Schürfarbeiten über eine Streichlänge von 600 Metern rund um das eine Bohrloch entdeckt wurden. Weitere Bohrmeter sind für verfeinerte Ziele aus der luftgestützten geophysikalischen Untersuchung und den damit zusammenhängenden Zielen Johnson, West Fault und Middlecoff vorgesehen.

Luftgestützte geophysikalische Untersuchung

Silver North hat außerdem einen Vertrag mit SkyTEM Canada Inc. ("SkyTEM") über die Durchführung einer SkyTEM312-Untersuchung auf dem Projekt Haldane unterzeichnet. Die Untersuchung umfasst Fluglinien im Abstand von 100 Metern mit Verbindungslinien im Abstand von 1.000 Metern, was einer Gesamtlänge von 944 Linienkilometern entspricht. Im Rahmen der Untersuchung werden sowohl magnetische als auch Zeitbereichs-Elektromagnetik-Daten erfasst. Der Zweck der Untersuchung besteht darin, die detaillierte Bohrzielermittlung durch eine präzisere Abgrenzung der zugrunde liegenden Geologie zu unterstützen und zugleich die komplexe strukturelle Architektur von Haldane besser zu definieren.

Luftgestützte geophysikalische Vermessung bei Veronica

Silver North hat außerdem einen Vertrag mit Geotech Ltd. ("Geotech") über die Durchführung einer VTEM-Vermessung über dem Projekt Veronica unterzeichnet. Die Vermessung umfasst Fluglinien im Abstand von 100 Metern mit Verbindungslinien im Abstand von 1.000 Metern, was einer Gesamtlänge von 243 Linienkilometern entspricht. Im Rahmen der Untersuchung werden sowohl magnetische als auch Zeitbereichs-Elektromagnetik-Daten erfasst. Ziel der Untersuchung ist es, die Geologie des Konzessionsgebietes, die weitgehend durch Deckschichten verdeckt ist, zu kartieren und Informationen über die strukturelle Architektur des Projektgebiets zu liefern, wodurch möglicherweise Strukturen aufgedeckt werden, die Mineralisierungen beherbergen könnten. Die im Jahr 2025 in Veronica entdeckte Mineralisierung umfasste eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Lodge, die 2.860 g/t Ag, 0,412 g/t Au, 76,8 % Pb und 0,18 % Zn enthielt, sowie eine Gesteinsstichprobe aus einer ausbeißenden brekziösen und verkieselten Verwerfungszone am Vorkommen Cooper, die 33,17 g/t Ag, 1,36 % Pb und 0,4 % Zn enthielt (siehe Pressemitteilung vom 11. Dezember 2025). Die VTEM-Untersuchung hat das Potenzial, mögliche, in Verwerfungen beherbergte Sulfidmineralisierungen und sulfidhaltige Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) in Zusammenhang mit Mineralisierungen des Manto-Typs im Untergrund direkt zu erkennen.

Über Silver North Resources Ltd.

Die wichtigsten Vermögenswerte von Silver North sind das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Haldane (neben dem Projekt Keno Hill Mine von Hecla Mining Inc.) und das Silberprojekt Tim (unter Option an Coeur Mining, Inc.). Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "SNAG", am OTCQB-Markt in den USA unter dem Symbol "TARSF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "I90" notiert.

Mr. Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North Resources Ltd., ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101. Herr Weber hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überwacht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jason Weber, President und CEO

Sandrine Lam, Shareholder Communications

Tel: (604) 807-7217

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.silvernorthres.com

X: https://X.com/SilverNorthRes

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/silvernorth-res-ltd/

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG. AUSSER REIN HISTORISCHEN INFORMATIONEN KÖNNEN DIE AUSSAGEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH AUSSAGEN ÜBER DIE ZUKÜNFTIGEN PLÄNE UND ZIELE ODER ERWARTETEN ERGEBNISSE DES UNTERNEHMENS, ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN BASIEREN AUF ZAHLREICHEN ANNAHMEN UND UNTERLIEGEN ALLEN RISIKEN UND UNSICHERHEITEN, DIE MIT DER EXPLORATION UND ENTWICKLUNG VON RESSOURCEN VERBUNDEN SIND. DAHER KÖNNEN DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DENEN ABWEICHEN, DIE IN DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN BESCHRIEBEN SIND.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83295Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83295&tr=1



