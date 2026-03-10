Mondsee (ots) -Ab Ende März, wenn die Tage wieder länger werden und die ersten warmen Sonnenstrahlen die Seen zum Glitzern bringen, beginnt rund um Wolfgangsee, Attersee, Mondsee und Fuschlsee die Golfsaison.Die neun Golfanlagen der Region Golf & Seen laden dazu ein, die Schläger nach der Winterpause wieder in die Hand zu nehmen und die ersten Runden des Jahres zu spielen. Für leidenschaftliche Golfer ist diese Zeit weit mehr als nur der Start in eine neue Saison: Sie markiert einen rituellen Neubeginn - einen "Deep Reset" für Körper und Geist.Die Symbiose aus tiefem Grün und kristallklarem BlauDie Plätze im Salzkammergut und im Salzburger Seenland zählen zu den landschaftlichen Juwelen unter Österreichs Golfanlagen. Zwischen tiefblauen Seen, sanften Hügeln und alpiner Kulisse entstehen Spielbahnen, die sportliche Herausforderung und Naturerlebnis miteinander verbinden. Zu den bekanntesten Anlagen gehören der von Jack Nicklaus entworfene Championship Course in Gut Altentann sowie der traditionsreiche Golfclub am Mondsee.Golf als Ausgleich für Körper und GeistNach den Wintermonaten wächst bei vielen Menschen das Bedürfnis nach Bewegung im Freien. Golf bietet dafür eine besondere Kombination: mehrere Stunden in der Natur, moderate körperliche Aktivität und die Konzentration auf jeden einzelnen Schlag. Schritt für Schritt entsteht so ein Rhythmus aus Bewegung, Fokus und Ruhe.Gerade die Plätze der Region Golf & Seen bieten dafür den passenden Rahmen. Weite Fairways, sportliche Hügelbahnen und der Blick auf die umliegenden Seen schaffen eine Atmosphäre, in der der Alltag schnell in den Hintergrund tritt und der Fokus ganz beim Spiel liegt.Golfurlaub mit GenussmomentenZum Angebot von Golf & Seen gehören auch 20 Partnerhotels, die sich auf Golfgäste spezialisiert haben. Nach der Runde warten Wellnessbereiche, regionale Küche und Terrassen mit Blick auf die Seen - der ideale Ausklang eines Golftages.Wer sein Spiel verbessern oder neu mit dem Golfsport beginnen möchte, findet in den Golfschulen der Region passende Programme: von Schnupperkursen über Platzreifeangebote bis zu individuellen Trainerstunden. Viele Partnerhotels bieten zudem Golf-Packages mit Übernachtungen, reservierten Startzeiten und Greenfee-Ermäßigungen.Weitere Informationen, Angebote sowie die kostenlose Golf & Seen Broschüre finden Sie unter: www.golfundseen.atPressekontakt:ARGE Golf & Seen Salzkammergut TourismusDestination Mondsee-IrrseeDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel. +43 6232 2270Mail: info@golfundseen.atWeb: www.golfundseen.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165127/6232238