Der Volkswagen-Konzern hat im Jahr 2025 erneut einen heftigen Umsatz- und Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Trotzdem überraschen die Wolfsburger an einer Stelle ihre Aktionäre. Der Volkswagen-Konzern hat 2025 trotz Sparmaßnahmen operativ nur noch 8,9 Milliarden Euro verdient, das sind 53 Prozent weniger als im Vorjahr, als VW noch 19,2 Milliarden Euro ausgewiesen hatte. Auch der Umsatz ging um 2,8 Milliarden Euro auf 321,9 Milliarden zurück. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE