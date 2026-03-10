Der Volkswagen-Konzern sieht sich derzeit mit mehreren Belastungsfaktoren konfrontiert. Zusätzlicher Druck entsteht durch US-Importzölle, den intensiven Wettbewerb auf dem chinesischen Markt sowie die schwächere Entwicklung bei den bisherigen Gewinnbringern Audi und Porsche AG. Am heutigen Dienstag hat der Konzern die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt.Volkswagen hat im vergangenen Jahr einen massiven Gewinneinbruch verkraften müssen. Wie Europas größter Autobauer am Dienstag in Wolfsburg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
