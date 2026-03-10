WIESBADEN (ots) -E-Scooter gibt es längst nicht mehr nur zum Ausleihen in Städten, sondern sie werden immer häufiger auch gekauft. 1,4 Millionen E-Scooter gab es 2023 in den privaten Haushalten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Demnach verfügten 2,9 % der mehr als 40,8 Millionen Haushalte in Deutschland über mindestens einen elektrobetriebenen Tretroller ohne Führerscheinpflicht.Zahl der E-Bikes in Privathaushalten binnen fünf Jahren verdreifachtEine größere Bedeutung für die E-Mobilität auf zwei Rädern haben E-Bikes. Mit 12,2 Millionen Stück war die Zahl der E-Bikes ohne Führerscheinpflicht in Privathaushalten 2023 fast neunmal so hoch wie die der E-Scooter. In jedem fünften Haushalt (20,6 %) gab es mindestens ein E-Bike. Gemeint sind die auch als Pedelecs bekannten zulassungsfreien Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung, bei denen keine Führerscheinpflicht besteht.Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Ausstattung der Haushalte mit solchen E-Bikes in etwa verdreifacht: Im Jahr 2018 hatte es erst 3,8 Millionen E-Bikes gegeben. Sie verteilten sich auf 7,0 % der Haushalte. Zahlen zur Ausstattung mit E-Scootern lagen für 2018 aus der amtlichen Statistik noch nicht vor, sie dürfen seit 2019 am Straßenverkehr teilnehmen.Rund jedes sechste Fahrrad ist ein E-BikeInsgesamt gab es 2023 in Privathaushalten 74,9 Millionen Fahrräder mit oder ohne Elektroantrieb. Sie verteilten sich auf 78,4 % aller Haushalte. Rund jedes sechste Fahrrad war dabei ein E-Bike ohne Führerscheinpflicht.Methodische Hinweise:Bei den Ergebnissen zur Ausstattung der Haushalte handelt es sich um Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023, an der rund 54 000 private Haushalte teilnahmen. Die EVS findet alle fünf Jahre statt. Sie ist die größte freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik. Die EVS 2023 hat eine umfangreiche Neukonzeption erfahren. Bei Zeitvergleichen zur Ausstattung mit Gebrauchsgütern ist zu beachten, dass diese 2023 zu Beginn des jeweiligen Anschreibequartals erfasst wurden und nicht wie in vorherigen EVS zum Stichtag 1. Januar. Ausführliche Informationen hierzu bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse der EVS sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf den Themenseiten Konsumausgaben und Lebenshaltungskosten sowie Ausstattung mit Gebrauchsgütern und in GENESIS-Online (Tabellen 63221) verfügbar. Auf den Themenseiten sind unter anderem ein Statistischer Bericht sowie der Qualitätsbericht verfügbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:HaushaltserhebungenTelefon: +49 611 75 8880www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6232263