- Das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria hat die Übertragung von sechs (6) Lizenzen, darunter vier Explorationslizenzen und zwei Kleinbergbau-Lizenzen, von Continental auf C&C Minerals genehmigt, ein Joint-Venture-Unternehmen, das kürzlich von Chariot und Continental gegründet wurde.

- Die sechs genehmigten Lizenzen umfassen das gesamte Interesse am Fonlo-Projekt und am Gbugbu-Projekt sowie zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen am Saki-Projekt.

- Die Genehmigung der Übertragung der verbleibenden vier (4) Explorationslizenzen, drei (3) Explorationslizenzen am Saki-Projekt und der einzigen Explorationslizenz am Iganna-Projekt auf C&C Minerals wird in Kürze erwartet, und sobald alle zehn (10) Lizenzübertragungen abgeschlossen sind, wird Chariot gut positioniert sein, den Erwerb einer Beteiligung von 66,667 % am nigerianischen Lithium-Portfolio abzuschließen.

- Sobald die Arbeiten an den Unterlagen abgeschlossen sind, die C&C Minerals als Lizenznehmer unter den sechs genehmigten Lizenzen neu bestimmen, besitzen Chariot und C&C Minerals das Recht, unverzüglich hochprioritäre Explorationsprogramme sowohl in Fonlo als auch in Gbugbu zu beginnen, einschließlich systematischer Feldvalidierung und Festlegung von Bohrzielen über diese beiden bislang ungebohrten Projekte hinweg, sowie Kleinbergbau-Aktivitäten in Saki zu verfolgen.

- Seit dem Abschluss der Erwerbsvereinbarung am 5. Juli 2025 haben sich die Benchmark-Preise für Lithium-Rohstoffe erheblich erhöht: Lithiumcarbonat (Li2CO3, 99 % China1) ist um 157 % von 7.671 US-$/t (Stand 4. Juli 2025) auf 19.727 US-$/t (Stand 9. März 2026) gestiegen; Spodumen-Konzentrat (6 % Li2O, CIF China2) ist um 232 % von 662 US-$/t (Stand 4. Juli 2025) auf 2.200 US-$/t (Stand 9. März 2026) gestiegen.

Chariot Resources Ltd ("Chariot" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Mining Cadastre Office der Bundesrepublik Nigeria ("MCO") die Übertragung von insgesamt sechs (6) Lizenzen, darunter vier Explorationslizenzen ("ELs") und zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen ("SSMLs"), von Continental Lithium Limited ("Continental") auf C & C Minerals Limited ("C&C Minerals") genehmigt hat. Die sechs (6) genehmigten Lizenzen umfassen beide Explorationslizenzen am Fonlo-Projekt und beide Explorationslizenzen am Gbugbu-Projekt, die das gesamte Interesse an diesen beiden (2) Projekten darstellen, sowie zwei (2) Kleinbergbau-Lizenzen am Saki-Projekt. Diese Genehmigungen (zusammen die "Transfergenehmigungen") bringen das Unternehmen dem Abschluss seines Erwerbs des nigerianischen Lithium-Portfolios näher.

Die Transfergenehmigungen stellen wesentliche Fortschritte bei der Erfüllung einer zentralen aufschiebenden Bedingung für den Erwerb einer Beteiligung von 66,667 % an C&C Minerals durch Chariot im Rahmen des Aktienkaufvertrags für das nigerianische Lithium-Portfolio (wie am 10. Juli 2025 angekündigt) und der Änderungsurkunde (wie am 3. Dezember 2025 angekündigt) dar (zusammen der "Erwerb").

Die Transfergenehmigungen beziehen sich auf Lizenzen, die zuvor von Continental gehalten wurden. Das MCO verlangt lediglich standardmäßige administrative Anforderungen und Dokumentationen, um die Übertragungen abzuschließen. Die Transfergenehmigungen stellen einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein dar und reduzieren das Risiko für Chariots Erwerb des nigerianischen Lithium-Portfolios erheblich. Nach Abschluss wird Chariot 66,667 % und Continental 33,333 % von C&C Minerals halten.

Die vier Lizenzen, die noch auf die Übertragungsgenehmigung durch das Mining Cadastre Office warten, umfassen drei (3) Explorationslizenzen am Saki-Projekt und die einzige Explorationslizenz am Iganna-Projekt.

Chariot erkennt die Bemühungen von Continental und seiner Führung - darunter Lanre Afebuameh, Ronald Onosode und David Kwarteng - bei der Erlangung der Transfergenehmigungen an und schätzt diese und freut sich darauf, mit ihrer kompetenten Unterstützung auch die ausstehenden vier (4) Lizenzgenehmigungen in Saki und Iganna zu erhalten.

Herr Lanre Afebuameh, Präsident & stellvertretender Vorsitzender von Continental Lithium Limited, sagte:

"Wir schätzen den konstruktiven Austausch mit dem Nigerian Mining Cadastre Office. Diese Genehmigungen stärken unsere Abstimmung mit den zuständigen Regulierungsbehörden und ermöglichen systematische Explorationsprogramme in Fonlo und Gbugbu."

Shanthar Pathmanathan, Executive Chairman & Managing Director von Chariot, sagte:

"Diese Genehmigungen sind monumental für das Unternehmen und tatsächlich für den globalen Lithiumsektor, da sie den ersten Eintritt eines an der ASX gelisteten Lithiumunternehmens in den hochpotenziellen Lithiumsektor in Nigeria markieren, der Lithium-Pegmatite beherbergt, die bereits Spodumen für den chinesischen Markt produzieren, jedoch fast vollständig ungebohrt sind. Unser ultimatives Ziel ist es, eine oder mehrere große Entdeckungen in Nigeria zu machen. Wir werden moderne, systematische Exploration einsetzen, um hochwertige technische Daten und bohrbereite Ziele über ein ungebohrtes Portfolio hinweg zu generieren.

Wir verhandeln auch mit potenziellen Abnahme- und projektbezogenen Finanzierungspartnern über projektbezogene Finanzierungen zur Beschleunigung von Bohrungen sowie für den Neustart und die Entwicklung von Kleinbergbau-Aktivitäten."

Das Unternehmen plant, eine Hauptversammlung der Aktionäre einzuberufen, um die Ausgabe von 24 Millionen vollständig eingezahlten Stammaktien von Chariot an Continental als Teil der Gegenleistung für den Erwerb erneut zu genehmigen. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, während es die verbleibenden aufschiebenden Bedingungen erfüllt. Chariot erwartet, den Erwerb bis Ende Mai 2026 abzuschließen.

Über Chariot

Chariot Resources Limited ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung hochgradiger und oberflächennaher Lithiumchancen konzentriert, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Nigeria. Zusätzlich zum kürzlich angekündigten Erwerb eines nigerianischen Lithium-Portfolios, der noch nicht abgeschlossen ist, verfügt Chariot über zwölf (12) Lithiumprojekte, darunter zwei Kernprojekte in den Vereinigten Staaten (die "Core Projects") sowie eine Reihe von Explorationspipeline-Projekten, die Chariot mehrheitlich besitzt und betreibt.

Die Core Projects umfassen Chariots Black Mountain Project (das aussichtsreich für Hartgestein-Lithium ist) in Wyoming, USA, und das Resurgent Project (das aussichtsreich für Lithium in Tonstein ist) in Nevada und Oregon, USA. Erste Untersuchungsergebnisse aus den Core Projects weisen auf hochgradige Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin.

Das nigerianische Portfolio von Hartgestein-Lithium-Assets besteht aus vier Projektclustern (Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki) in den Bundesstaaten Oyo und Kwara, die etwa 254 Quadratkilometer abdecken und aus 8 Explorationslizenzen und 2 Kleinbergbau-Lizenzen bestehen. Diese Assets stellen eines der größten Portfolios von Lithium-Assets im Land dar und verfügen über eine Geschichte bedeutenden handwerklichen Lithiumabbaus. Chariot erwartet, den Erwerb des nigerianischen Portfolios im zweiten Quartal dieses Kalenderjahres abzuschließen.

Chariot hält außerdem eine Beteiligung an zwei Hartgestein-Lithium-Explorationspipeline-Projekten in Wyoming, USA, dem Copper Mountain Project und dem Tin Cup Project.

Chariot hält eine Beteiligung an einem Hartgestein-Lithiumprojekt in Simbabwe. Die Lizenzen des Simbabwe-Projekts befinden sich derzeit im Prozess der Rückgabe.

Darüber hinaus hält Chariot über seine Beteiligung an Mustang Lithium LLC ein Portfoliointeresse an bestimmten Grundstücken mit Potenzial für in Tonstein vorkommendes Lithium im Bundesstaat Nevada in den Vereinigten Staaten.

Fußnoten

1 Für Lithiumcarbonat Li2CO3, 99 % China, beziehen wir uns auf den von Shanghai Metals Market notierten Preisindex SMM-Li-LC-001.

2 Für Spodumen-Konzentrat 6 % Li2O, CIF China, beziehen wir uns auf den von Shanghai Metals Market notierten Preisindex SMM-Li-SC-003.

