Bei wieder gesunkenen Ölpreisen holt der DAX am Dienstag etwas Schwung auf seiner Erholung vom Tief seit Mai 2025. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex rund 30 Minuten vor Handelsbeginn einen 1,2 Prozent höheren Start bei 23.700 Punkten. Er bewegt sich damit im Fahrwasser wieder angezogener Börsen in Asien und der letztlich festen Wall Street. Die Ölpreise stehen derweil wieder klar unter der 100 Dollar-Marke.Der DAX würde mit dem freundlichen Start an seine Stabilisierungsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
