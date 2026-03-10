Die Welt der Wirtschaftsprüfer schien bislang in Stein gemeißelt: An der Spitze thronen seit Jahrzehnten die Big Four, dahinter kämpft das Verfolgerfeld der Next Seven um Marktanteile. Doch künstliche Intelligenz könnte diese festgefahrene Ordnung nun fundamental aufbrechen - sie könnte kleinere Player mächtiger machen oder gar neue auf den Markt bringen. Im Gespräch mit FINANCE TV analysiert Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter des Marktforschers Lünendonk & Hossenfelder, die tiefgreifenden Veränderungen. Für den Branchenexperten ist klar, dass alle Akteure vor einem Wendepunkt stehen. "Wir werden eine Beschleunigung der Marktkonsolidierung sehen." Wer zu lange zögert, droht den Anschluss zu verlieren - oder gänzlich vom Markt zu verschwinden. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie genau KI die klassische Prüfung revolutioniert • Warum das Zeitfenster zum Aufschließen für die Next Seven immer kleiner wird • Wie sich die Berechnung der Prüfungshonorare verändern wird • Warum der Datenschatz der Big Four kein uneinholbarer Wettbewerbsvorteil ist • Und ob die Dominanz der Big Four in Zukunft gebrochen sein wird Das ganze Interview mit Jörg Hossenfelder gibt es jetzt bei FINANCE TV. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Kanal: Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928