Der Kryptomarkt startet den Dienstag mit Gewinnen. Bitcoin und zahlreiche Altcoins steigen, nachdem Donald Trump ein baldiges Ende des Iran-Kriegs signalisiert hat.Bitcoin steigt Dienstagmorgen um 3,8 Prozent und notiert wieder über der Marke von 70.000 US-Dollar. Ethereum legt um 2,5 Prozent auf rund 2.045 US-Dollar zu. Auch XRP folgt dem Aufwärtstrend und gewinnt 2,15 Prozent auf etwa 1,38 US-Dollar. Weitere große Kryptowährungen verzeichnen ebenfalls deutliche Zugewinne: Solana steigt um 3,3 Prozent, während BNB rund 2,8 Prozent höher handelt. Besonders stark entwickelt sich unter den großen Coins Hyperliquid mit einem Kurssprung von über 10 Prozent. Trump signalisiert baldiges Ende des …
