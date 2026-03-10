BÖRSE AKTUELL: Geopolitik, Asien-Rallye und Rohstoffe im Fokus (10.03.26)

Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild zum Start in den Handelstag. US-Indexfutures legen leicht um rund 0,2 - zu, nachdem Donald Trump Hinweise auf ein mögliches baldiges Ende des Krieges im Iran gegeben hat.

Europäische Kontrakte stehen dagegen weiterhin unter Druck. Futures auf den EU50 verlieren rund 0,4 - was auf eine weiterhin vorsichtige Stimmung an den europäischen Märkten hindeutet.

Geopolitik bleibt zentraler Faktor für die Börse

Laut Donald Trump könnte der Krieg im Iran bald beendet werden. Die militärischen Fortschritte der USA lägen bereits deutlich vor dem ursprünglich geplanten Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen.

Gleichzeitig warnte der US-Präsident den Iran davor, den Ölfluss durch die Straße von Hormus zu blockieren. Sollte dies geschehen, drohten die Vereinigten Staaten mit einer deutlichen Eskalation der Angriffe mit dem Ziel einer vollständigen Zerstörung der iranischen Infrastruktur.

Diese geopolitischen Entwicklungen bleiben ein zentraler Treiber für die Börse aktuell sowie für Rohstoffe und Währungen.

Asienmärkte mit kräftigen Gewinnen

Der Marktbericht Börse zeigt eine deutlich positive Entwicklung in der asiatisch-pazifischen Region.

Auslöser sind neben den geopolitischen Signalen auch starke Exportdaten aus China.

KOSPI: +5,5 - Handel zeitweise ausgesetzt

Nikkei 225: +2,9 %

HSCEI (China): +1,5 %

Die starke Dynamik verdeutlicht eine deutliche Verbesserung der Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten....

