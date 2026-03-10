Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.03.2026 08:57 Uhr
272 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Fallene Ölpreise verhelfen Börsen zur Erholung

DJ MÄRKTE ASIEN/Fallene Ölpreise verhelfen Börsen zur Erholung

DOW JONES--Fallende Ölpreise haben am Dienstag den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu einer Erholung verholfen. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte - und auch den US-Präsidenten Donald Trump aufschreckte. Dieser sagte im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das führte einen Stimmungswechsel herbei.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern. Aktuell ermäßigt sich der Brent-Ölpreis um 6,2 Prozent auf 92,82 Dollar je Barrel, nachdem er zu Wochenbeginn erstmals seit 2022 auf über 100 Dollar gestiegen war und im Hoch sogar fast 120 Dollar erreicht hatte.

An der Börse in Seoul legte der Kospi um 5,3 Prozent zu; er hatte am Montag 6 Prozent eingebüßt. In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 2,9 Prozent. Der breiter gefasste Topix schloss 2,5 Prozent höher. Heimische Wirtschaftsdaten enthielten Licht und Schatten: Die japanische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal revidierten Daten zufolge etwas stärker als ursprünglich gemeldet, die Ausgaben der privaten Haushalte gingen im Januar jedoch wider Erwarten zurück. An den chinesischen Börsen fielen die Gewinne geringer aus, sie hatten sich am Vortag allerdings auch deutlich besser gehalten. In Shanghai gewann der Composite-Index 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index notierte in Hongkong im späten Handel 1,9 Prozent höher.

Gesucht waren Aktien aus Branchen, die besonders unter steigenden Ölpreisen leiden, darunter Fluggesellschaften. Cathay Pacific verteuerten sich in Hongkong um 4,2 Prozent und Japan Airlines in Tokio um 2,5 Prozent. Korean Air Lines sprangen in Seoul um 8,7 Prozent nach oben.

Der Kurs von Contemporary Amperex Technology verzeichnete in Shenzhen ein Plus von 5,3 Prozent, nachdem der Tesla-Zulieferer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.692,60  +1,1    -0,2      06:00 
Topix 500 (Tokio)   2.855,75  +2,5    7,3      07:00 
Kospi (Seoul)     5.532,59  +5,4    31,3      07:30 
Hang-Seng (Hongk.)  25.896,88  +1,9    1,1      09:00 
Shanghai-Comp.     4.123,14  +0,7    3,9      08:00 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00  Mo, 8:40 Uhr % YTD 
EUR/USD         1,1628  -0,1   1,1636     1,1559  -1,0 
EUR/JPY         183,25  -0,1   183,43     183,20  -0,4 
EUR/GBP         0,8641  -0,2   0,8656     0,8666  -0,9 
USD/JPY         157,55  -0,1   157,64     158,46  0,6 
USD/KRW        1.469,00  +0,5  1.461,31    1.491,52  2,0 
USD/CNY         6,8800  -0,4   6,9066     6,9131  -1,6 
USD/CNH         6,8815  -0,1   6,8850     6,9185  -1,4 
USD/HKD         7,8242  +0,0   7,8207     7,8151  0,5 
AUD/USD         0,7099  +0,4   0,7073     0,7004  6,4 
NZD/USD         0,5927  -0,1   0,5932     0,5887  3,0 
BTC/USD        70.267,39  +1,8 69.000,47    67.366,78 -19,9 
 
ROHOEL         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         88,54  -6,6   -6,23      94,77 
Brent/ICE         92,82  -6,2   -6,14      98,96 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          5.173,49  +0,7   36,58    5.136,91 
Silber          88,72  +2,0    1,72      87,01 
Platin         2.196,61  +0,7   14,47    2.182,14 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.