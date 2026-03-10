US-Präsident Trump deutet ein zeitnahes Ende des Krieges an und schon fallen Ölpreise und steigen Aktienkurse wieder. Der DAX dürfte heute mit einem Plus von gut anderthalb Prozent über 23 700 Punkten in den Handel starten. Damit läge das Tief zur gestrigen Eröffnung bereits wieder 800 Punkte hinter dem deutschen Leitindex.

Auch die Aktienmärkte in Asien haben positiv auf die Äußerungen Trumps reagiert. Infolge der Preisrückgänge bei den Rohölsorten nehmen die Sorgen über eine Energieunterversorgung in den Industrieländern wieder etwas ab. Noch dürfte es aber zu früh sein, über ein tatsächliches Ende des Krieges im Iran zu spekulieren. Die Nachrichten geben derzeit noch kein klares Bild wieder. Doch die heiße Phase des Krieges scheint zumindest beendet, und nun muss sich zeigen, wie schnell die Diplomatie einen Waffenstillstand oder eine Feuerpause aushandeln kann. Die Anleger aber bleiben nervös und werden sofort auf erneute Verschärfungen des Konflikts reagieren.

Dem DAX hilft es derzeit, dass die betroffenen zyklischen Branchen keine großen Gewichtungen mehr haben. Die Investoren konzentrieren sich verstärkt auf die KI-Profiteure und Rüstungskonzerne. Auch die Banken und Finanzwerte ziehen wieder verstärkt die Aufmerksamkeit auf sich. In hochvolatilen Marktphasen laufen das Wertpapiergeschäft und damit auch die operativen Geschäftsaktivitäten auf Hochtouren. Vorbörslich liegen 38 der DAX-40-Unternehmen auf der Gewinnerseite und verhelfen dem Index zu einem Start mit dunkelgrünen Vorzeichen. Die Handelsspanne dürfte heute aus technischer Sicht zwischen 23 500 und 23 850 Punkten liegen.

