Rapperswil (ots) -Mit dem neuen "Dokumenten-Archiv" hilft bexio Schweizer KMU komplett auf papierloses Büro umzusteigen und dadurch Zeit und Geld zu sparen. Die integrierte Lösung archiviert Geschäftsunterlagen gesetzeskonform nach den Vorgaben der Geschäftsbücherverordnung (GeBüV). Damit entfällt die physische Ablage-Pflicht endgültig - sicher und digital.Viele Schweizer KMU führen ihre Buchhaltung zwar digital, archivieren Dokumente aber oft noch physisch in Bundesordnern, legen sie auf lokalen Festplatten oder auf einem gängigen Cloud-Speicherdienst ab. Damit riskieren sie Verstösse gegen die Geschäftsbücherverordnung, da herkömmliche Speicherorte die gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel die Unveränderbarkeit nicht garantieren. Mit der neuen Lösung schliesst bexio diese Lücke und bietet die Annehmlichkeiten einer Cloud-Lösung.Rechtskonformität auf Knopfdruck"Der Wunsch nach weniger Papier ist bei vielen KMU gross, doch oft bremst die Unsicherheit, ob eine digitale Ablage gesetzlich überhaupt standhält", sagt Markus Naef, CEO der bexio AG. "Mit dem Dokumenten-Archiv beseitigen wir diese Zweifel. Wir geben unseren Kunden die Sicherheit, dass ihr Schritt zum papierlosen Büro auch rechtlich auf sicherem Boden steht."Anstatt eine eigene Lösung zu entwickeln, setzt bexio auf eine Partnerschaft mit dem Schweizer Spezialisten OriginStamp AG. Deren Technologie "OriginVault" sorgt im Hintergrund für höchste Sicherheit, während sich die Funktion für den Kunden nahtlos in die gewohnte bexio-Oberfläche einfügt.Sicherheit "Made in Switzerland"Das Dokumenten-Archiv bietet vier entscheidende Vorteile, die den administrativen Aufwand deutlich reduzieren:- GeBüV-Konformität: Strenge Schweizer Aufbewahrungspflichten werden vollumfänglich erfüllt. Relevante Geschäftsunterlagen werden unveränderbar, nachvollziehbar und mit fälschungssicheren Zeitstempeln automatisch gemäss den Anforderungen der Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) archiviert.- Zentraler Datenraum: Physische Archive und Aktenschränke werden überflüssig. Alle Dokumente sind an einem zentralen Ort digital und jederzeit griffbereit.- Höchste Sicherheitsstandards: Die Infrastruktur befindet sich in ISO-27001-zertifizierten Schweizer Rechenzentren. Die Umgebung ist manipulationssicher und schützt Unternehmensdaten weit über herkömmliche Cloud-Speicher hinaus vor Änderungen oder Löschung.- Ordnung & Effizienz: Dank Volltextsuche und Tags lassen sich Dokumente in Sekunden auffinden. Treuhänder erhalten auf Wunsch direkten Zugriff auf die lückenlose Datenbasis, was die Zusammenarbeit und Revisionsvorbereitung massiv vereinfacht.Friedrich Kisters, CEO der OriginStamp AG, ergänzt: "Uns liegen Schweizer KMU am Herzen. Durch die tiefe Integration unserer Technologie in bexio machen wir eine Hochsicherheits-Infrastruktur, die bisher oft Grossunternehmen vorbehalten war, für über 100'000 Kunden einfach zugänglich."VerfügbarkeitDas Dokumenten-Archiv ist seit dem 1. März 2026 verfügbar. Die Lösung ist integrierter Bestandteil der bexio-Pakete "Optima" und "Ultimate".Mehr Informationen finden Sie auf www.bexio.com/dokumenten-archivÜber bexiobexio ist die führende Schweizer Cloud-Business-Software für KMU, eine integrierte Gesamtlösung für eine einfache und erfolgreiche Geschäftsführung. Sie löst die täglichen Herausforderungen von Kleinunternehmen, Selbstständigen und Freelancern, indem sie alle wesentlichen Aspekte des Geschäftsalltags nahtlos in einer einzigen All-in-One-Plattform vereint. Mit bexio digitalisieren und automatisieren Unternehmen KI-unterstützt ihre Geschäftsprozesse, sparen wertvolle Zeit und gewinnen Freiraum, damit sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was das Unternehmen wirklich voranbringt. bexio verbindet Unternehmen und ihre Treuhänder. Über 100'000 Kunden vertrauen auf die bewährte Schweizer Qualität, die Sicherheit und die Innovation von bexio.bexio ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mobiliar.