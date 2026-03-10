TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gewachsen. In den drei Monaten Oktober bis Dezember legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent zu, wie die japanische Regierung am Dienstag in Tokio nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung, die nur ein Wachstum um 0,2 Prozent ergeben hatte, wurde damit deutlich nach oben revidiert.

Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war die japanische Wirtschaft noch um 2,6 Prozent geschrumpft. Ohne die Annualisierung legte die japanische Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2025 wie erwartet um 0,3 Prozent zu und damit ebenfalls stärker als zuvor gemeldet.

Die Aufwärtsrevision der japanischen Wirtschaftszahlen für das vierte Quartal erfolgt in einer Zeit, in dem sich die Aussichten für die Konjunktur wegen des Kriegs im Nahen Osten eintrüben. Hohe Ölpreise und ein fallender Yen-Kurs dürften die Wirtschaft durch teurere Importe belasten. Angesichts der Unsicherheit wird allgemein erwartet, dass die Bank von Japan den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung am 19. März unverändert lässt./jkr/nas