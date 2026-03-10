Expereo, der weltweit führende Anbieter von Managed Network as a Service (NaaS), gab heute die Ernennung von Kevin Brown zum Betriebsleiter (COO) bekannt und bekräftigte damit den Fokus des Unternehmens auf die Integration seiner Abläufe, Effizienz sowie die weltweite Skalierung seiner kundennahen und lieferantennahen Funktionen.

Brown übernimmt die Gesamtverantwortung für die betriebliche Strategie, die Umsetzung der Transformation sowie die Leistung aller kunden- und lieferantenseitigen Funktionen und wird dabei eng mit dem Digital Office zusammenarbeiten, um unsere digitale Transformation voranzutreiben. Er bringt umfassende Erfahrung in der globalen Betriebsführung in den Bereichen Telekommunikation, Cybersicherheit sowie SaaS mit. Zuletzt war er als globaler COO der NCC Group tätig, wo er Betriebsmodelle entwickelte und skalierte, um Kundenerlebnis, Effizienz sowie Wachstum voranzutreiben. Zu einem früheren Zeitpunkt in seiner Laufbahn leitete Brown das Cybersicherheitsgeschäft von BT und erarbeitete sich dabei eine starke Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung von Abläufen zu Werttreibern im großen Maßstab.

Kevin Brown, Betriebsleiter bei Expereo, sagte: "Ich wechsle zu Expereo, weil das Unternehmen im Zentrum eines der wichtigsten Geschäftsbedürfnisse unserer Zeit steht sichere, belastbare globale Konnektivität. Die Chance, ein ehrgeiziges Unternehmen beim weiteren Wachstum zu unterstützen und dabei echte Wirkung zu erzielen, konnte ich nicht ignorieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team betriebliche Exzellenz voranzutreiben, die Transformation zu beschleunigen und das Kundenerlebnis in allen Bereichen weiter zu stärken.

"Kevin bringt tiefgehende Fachkenntnisse in der Betriebsführung sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Transformation komplexer Unternehmen im großen Maßstab mit", sagte Ben Elms, Geschäftsführer von Expereo. "Während wir unsere kundennahen und lieferantennahen Funktionen weiterentwickeln, schafft seine Führung eine zentrale Zuständigkeit auf Führungsebene. Dadurch werden schnellere Entscheidungen, eine klarere Integration der Abläufe sowie eine stärkere Umsetzung im gesamten Unternehmen möglich. Kevins Ernennung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer nächsten Wachstumsphase sowie bei der Weiterentwicklung unserer Abläufe

Expereo ist ein weltweit führender Anbieter von Managed Network as a Service, die Menschen, Orte und Dinge überall verbinden. Zu den Lösungen gehören Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Expereo bietet eine globale Reichweite und ist der vertrauenswürdige Partner für 60 der Fortune 500-Unternehmen. Es betreibt in mehr als 190 Ländern die Sites von Regierungen und Unternehmen und verbindet Orte weltweit. Expereo arbeitet mit mehr als 2.300 Partnern zusammen, damit die Produktivität der Kunden steigt und deren Netzwerk und Cloud-Dienste mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert ausgestattet werden, die das Internet mit optimaler Netzwerkleistung bietet.

Im Februar 2021 wurde Expereo von Vitruvian Partners erworben, die eine Mehrheit der Aktien von Seven2 erwarben.

