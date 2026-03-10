EQS-News: EcoFlow / Schlagwort(e): Miscellaneous

DÜSSELDORF, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein weltweit tätiger Anbieter von portablen Stromlösungen und einer der führenden Anbieter für Heimspeichersysteme in Europa, stellt heute mit EcoFlow OCEAN 2 ein 3-phasiges Solar- und Speichersystem der nächsten Generation für Wohngebäude vor. OCEAN 2 basiert auf neu entwickelten LFP-Batteriemodulen und einem integrierten All-in-One-Systemkonzept. Das System ist auf hohe Leistungsfähigkeit, eine intelligente Steuerung der Energieflüsse im gesamten Haushalt sowie eine effiziente und zuverlässige Installation ausgelegt. Gleichzeitig ist es generationsübergreifend kompatibel mit der vorherigen EcoFlow Serie, wodurch Erweiterungen und Systemupgrades vereinfacht werden. "Die Anforderungen an die Energieversorgung im Wohngebäude gehen zunehmend über die reine Eigenverbrauchsoptimierung hinaus. Gefragt sind zuverlässige Ersatzstromlösungen, hohe Solarerträge und eine intelligente Steuerung, die sich an veränderte Verbrauchsprofile sowie die fortschreitende Elektrifizierung anpasst", sagt Jaycee Zhao, Country Manager, EcoFlow DACH. "Mit OCEAN 2 präsentieren wir ein skalierbares, 3-phasiges System, das PV-Stromerzeugung, Speicher, Ersatzstrom für den Gesamthaushalt* und Energiemanagement in einem System integriert. Bei der Entwicklung standen langfristige Betriebssicherheit und eine installateurfreundliche Systemintegration im Fokus."

*Abhängig von der Größe der Anlage und dem maximalen Verbrauch des Haushalts (beides in kW). OCEAN 2: 3-phasige Systemlösung mit bis zu 24 kW PV-Eingangsleistung und integrierter Ersatzstromfunktion EcoFlow OCEAN 2 ist in den Leistungsklassen 6, 8, 10 und 12 kW erhältlich und unterstützt eine flexible PV-Auslegung mit drei unabhängigen MPP-Trackern. Das System ist für eine PV-Eingangsleistung von bis zu 24 kW und eine Startspannung von 120 V ausgelegt. Dadurch sind eine frühere Energieerzeugung sowie höhere Erträge auch bei komplexen Dachkonfigurationen möglich. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit verfügt OCEAN 2 über eine integrierte 63 A Ersatzstromfunktion für den Gesamthaushalt sowie eine Umschaltzeit von 0 ms* unter definierten Bedingungen, ohne dass eine zusätzliche Backup-Box erforderlich ist. Zudem unterstützt das System ATS-fähige Generatoren und die Integration von Wechselrichtern von Drittanbietern für längere Netzausfälle. *Hinweis zur Umschaltzeit: Die Umschaltzeit von 0 ms gilt unter folgenden Bedingungen: Einhaltung der lokalen Netzvorschriften sowie ein offener Stromkreiszustand im öffentlichen Stromnetz. Hohe Systemleistung, lange Betriebsdauer und vereinfachte Installation OCEAN 2 ist für eine lange Betriebsdauer ausgelegt und basiert auf LFP-Batterletechnologie mit mehr als 10 000 Batteriezellen-Zyklen. Pro Wechselrichter können bis zu zwölf Batteriemodule integriert werden. Dies ermöglicht eine skalierbare Erweiterung der Speicherkapazität. Jedes 5-kWh-Batteriemodul stellt eine nominale Entladeleistung von 3,4 kW bereit. Dadurch können in Haushalten mehr Verbraucher gleichzeitig betrieben werden. OCEAN 2 ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen nach IP66 geschützt und wird mit einer 15-jährigen Garantie angeboten. Laut Hersteller ist das untere Batteriemodul unter definierten Testbedingungen gegen Wasserimmersion von bis zu 72 Stunden ausgelegt. Zu den Sicherheitsfunktionen zählen ein mehrstufiges Schutzkonzept sowie eine Lichtbogenerkennung. Ergänzt wird dies durch cloudbasiertes Monitoring und Frühwarnfunktionen zur Systemüberwachung. Entwickelt für Installateure: schnelle Inbetriebnahme und vereinfachte Installation EcoFlow OCEAN 2 wurde entwickelt, um die Installation und Inbetriebnahme zu vereinfachen. Das System verfügt über eine vorintegrierte Systemarchitektur, einen integrierten Smart Meter sowie eine schnelle Inbetriebnahme über die EcoFlow Pro App. Laut Hersteller kann die Systemkonfiguration in etwa drei Minuten erfolgen. Ein cloudbasiertes Batteriemanagementsystem (BMS) unterstützt Betrieb und Wartung mit Funktionen für Fernüberwachung und Diagnose. Dazu gehören Frühwarnmeldungen sowie Tools zur Fehleranalyse, die Serviceeinsätze vor Ort reduzieren sollen. Intelligentes HEMS: Datenbasierte Steuerung von PV, Speicher und Verbrauch OCEAN 2 wird durch das EcoFlow HEMS (Home Energy Management System) gesteuert. Dieses koordiniert PV-Stromerzeugung, Speicherbetrieb, Haushaltsverbrauch und Netznutzung auf Basis des individuellen Energieprofils eines Haushalts. EcoFlow HEMS unterstützt die Integration von mehr als 500 dynamischen Stromtarifen europaweit und nutzt Prognosefunktionen für Solarerzeugung und Stromverbrauch (jeweils mit einer angegebenen Genauigkeit von bis zu 90 %). Für die Systemintegration stehen Schnittstellen über Cloud API und Modbus zur Verfügung. EcoFlow zufolge können durch die Kombination aus HEMS und Solar-Batteriespeicher, basierend auf eigenen Berechnungsmodellen und Annahmen, Einsparungen von bis zu 77,6 % der Stromkosten erreicht werden. Marktverfügbarkeit EcoFlow OCEAN 2 ist über das EcoFlow Partnernetzwerk erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter link . Über EcoFlow EcoFlow ist ein globaler Pionier für umweltfreundliche Energielösungen und treibt den Umstieg zu smarterer, sauberer und unabhängiger Energie voran. Das 2017 gegründete Unternehmen ist heute die Nr. 1 im Bereich smarter Energiespeicherlösungen und ermöglicht Millionen von Menschen, die Kontrolle über ihre Energieversorgung - in Privathaushalten und darüber hinaus - zu übernehmen. Mit operativen Hauptsitzen in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio und Birmingham sowie einem Geschäfts- und Datenzentrum in Singapur agiert EcoFlow als globales Netzwerk, das Forschung, Betrieb und Fertigung vereint. Die innovativen Technologien von EcoFlow unterstützen über fünf Millionen Nutzer in mehr als 140 Märkten dabei, ihre Energieversorgung intelligenter zu steuern und die Zukunft der Energienutzung weltweit neu zu gestalten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929097/image_5016319_37477021.jpg

